Goleiro Santos acerta com o Fortaleza, mas deverá ser titular do Flamengo no Almeidão

O paraibano Santos foi confirmado como novo goleiro de Fortaleza. O contrato entre clube e atleta será de três anos, e ele chega ao Leão do Pici para cobrir a vaga deixada por Fernando Miguel, que foi para o Ceará. Mesmo com a transferência, o arqueiro ainda deverá estar na titularidade da meta do Flamengo no jogo contra o Nova Iguaçu, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, que acontecerá no Almeidão, em João Pessoa.

Acontece que Flamengo e Fortaleza estão detalhando um acordo para que Santos permaneça no clube carioca até o fim de janeiro. A negociação se dá por conta de o Rubro-Negro precisar escalar um time alternativo nas primeiras rodadas do campeonato estadual, uma vez que o elenco titular participará de um torneio amistoso nos Estados Unidos.

Santos chegou ao Flamengo em 2022, vindo do Athletico Paranaense. Com a camisa do Time da Gávea, o goleiro foi a campo em 63 jogos. No ano em que chegou, conseguiu ser titular absoluto no grupo comandado por Dorival Júnior, atual técnico da Seleção Brasileira. Em 2023, com a queda de rendimento e a chegada de Jorge Sampaoli, Santos perdeu a titularidade. A última vez em que o arqueiro foi em campo pelo Fla foi em 21 de maio de 2023.

Números de Santos na temporada 2023