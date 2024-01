Concurso da UERN: editais, inscrições e vagas

A Universidade Estadual da Paraíba (UERN) está com quatro editais de concurso público abertos para contratação de técnico administrativos, instrutor e intérprete, professores e advogados. O concurso da UERN oferta, no total, 106 vagas.

Concurso da UERN

Os quatro editais do concurso foram publicados pela banca organizadora, o Idecan.

Vagas: 106

Nível: médio, técnico e superior

Salários:

Inscrições: 5 de janeiro a 8 de fevereiro

Provas objetivas: 21 de abril

Edital do concurso da UERN

Vagas disponíveis

No total, os quatro editais somam 106 vagas, sendo 1 para advogado, 66 para o magistério, 15 para instrutor e intérprete e 24 para técnicos administrativos (nível médio e superior).

Inscrições no concurso da UERN

As inscrições começaram no dia 5 de janeiro e seguem até o dia 8 de fevereiro, no site da organizadora.

Provas e seleção

As provas acontecem no dia 21 de abril para todos os cargos.