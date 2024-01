atos pró-democracia marcam um ano de ações golpistas

Uma série de atos serão realizados nesta segunda-feira (8), para marcar um ano da invasão e depredação do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF) por vândalos e golpistas inconformados com a vitória do presidente Lula (PT).

O evento mais significativo está previsto para acontecer no Congresso Nacional, em Brasília, às 15h. Proposto pelo presidente Lula, ele foi “Democracia Inabalada”, busca reafirmar a importância do regime democrático.

Dentre as presenças confirmadas estão os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso; e parlamentares e representantes da sociedade civil e do Poder Judiciário. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), mas alegou motivos pessoais para faltar à solenidade.

Da Paraíba, confirmaram presença o vice-presidente do Senado, Veneziano (MDB), que estava no cargo de Presidente da Casa no dia dos ataques, além do governador João Azevêdo (PSB).

O Congresso Nacional espera reunir cerca de 500 convidados para a solenidade, que será marcada pela reintegração simbólica ao patrimônio público de uma tapeçaria de Burle Marx e de uma réplica da Constituição Federal de 1988.

A obra de Burle Marx (sem título) foi criada em 1973 e vandalizada durante a invasão do Congresso Nacional em 8 de janeiro. Após minucioso trabalho de restauração, a tapeçaria voltou ao patrimônio do Senado. Já a réplica da Constituição foi recuperada, sem qualquer dano, após ter sido furtada da sede do Supremo, também no dia 8 de janeiro.

Ruas

Entidades, movimentos sociais e partidos políticos também promoverão atos em diversas cidades do país. Centrais sindicais como Central Única dos Trabalhadores (CUT) convocaram as entidades filiadas a realizarem atos e atividades em todo o país a fim de “marcar um ano da tentativa de golpe imposta por aliados do ex-presidente [Jair Bolsonaro], derrotado nas urnas em 2022”.

Em João Pessoa, simultaneamente ao ato de Brasília, e lideranças da esquerda estão organizando um manifesto no Parque da Lagoa, a partir das 16h. Um ato foi realizado antecipadamente em Campina Grande, pela manhã.

Para o presidente do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, Jackson Macêdo, a atividade visa “reforçar a luta pela democracia”.

Eu acho que é importante mais essa atividade para a gente dizer que a luta pela democracia brasileira contra o fascismo é permanente. Quem acha que com a eleição de Lula nós derrotamos definitivamente esse sentimento fascista está errado. Isso é uma luta permanente que tem que ser ampliada, inclusive com setores da política e da sociedade que historicamente não estão aliados à esquerda, mas que defende a democracia, que zelam pela democracia”, declarou, ao Conversa Política.

De acordo com os movimentos Brasil Popular e Povo sem Medo, para esta segunda estão programados atos nas seguintes capitais, entre outras cidades:

Aracaju (SE) – 8h no calçadão da Rua João Pessoa, próximo ao Museu Palácio Olímpio Campos

Belo Horizonte (MG) – 16h, na Casa do Jornalista, na Avenida Álvares Cabral, nº 400, Centro.

Campo Grande (MS) – 17h, no sindicato Sintell, à Rua José Antônio nº 1682

Goiânia (GO) – 9h, Cepal do Setor Sul (Rua 15 com Rua Fued José Sebba)

João Pessoa (PB) – 15h, na Lagoa do Parque Solon de Lucena

Porto Alegre (RS) – 17h, no Sindicato dos Bancários, na Rua General Câmara nº 424

Recife (PE) – 10h, no Monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora, bairro da Boa Vista

Rio de Janeiro (RJ) – 17h, na Cinelândia

Salvador (BA) – 9h, no Centro Administrativo, da Assembleia Legislativa (ALBA)

São Paulo (SP) – 17h, na Avenida Paulista, em frente ao Masp

Vitória (ES) – 16h30, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Américo Buaiz nº 205)