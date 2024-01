Cerest promove palestras sobre saúde e segurança do trabalho em canteiros de obras de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest-JP), está realizando ações de educação e promoção da saúde e segurança do trabalhador em canteiros de obras da Capital. A ação tem como objetivo disseminar conhecimentos e orientações aos trabalhadores do setor da construção civil, a exemplo de pedreiros, serventes, mestres de obra, entre outros.

Nesta terça-feira (09), ocorreu uma palestra educativa em um canteiro de obras na capital, que beneficiou um público de aproximadamente 90 trabalhadores e, entre os temas abordados, destaca-se a importância do uso correto dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e Individual (EPI), no sentido de evitar acidentes e doenças do trabalho. Além dessas abordagens, os trabalhadores também foram orientados sobre ergonomia e organização do canteiro de obras, como medidas ativas de promoção à saúde.

“Ações desse nível, no próprio ambiente de trabalho, são fundamentais para que os trabalhadores possam refletir e enxergar in loco os riscos inerentes à sua atividade, além de que, sejam compartilhados exemplos de acidentes e incidentes, como também sejam realizadas discussões sobre elementos que poderão ser melhorados no processo de trabalho. Assim, os trabalhadores estarão mais capacitados e valorizados, com consequente aumento da produtividade, bem como podemos contribuir para a redução do índice de acidentes de trabalho”, destacou o engenheiro de Segurança do Trabalho, João Gabriel, que integra o Núcleo de Vigilância dos Ambientes e Processo de Trabalho do Cerest-JP.

Serviço – Além das ações de caráter educativo, o Cerest também oferece assistência a pacientes oriundos de 64 municípios, que integram a 1ª macrorregião da Paraíba contando com o atendimento dos profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e assistentes sociais, dispondo de escuta qualificada sobre a história de trabalho e a história da doença. Se confirmado o nexo causal entre a doença e o trabalho, é emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), parecer e laudo médico para fins de direitos do trabalhador, no âmbito da Previdência Social ou da Justiça do Trabalho.

Quem necessitar dos serviços do Cerest, mesmo que não seja uma denúncia, pode marcar uma consulta através do telefone (83) 3218-7114 ou ir diretamente à sede, localizado na Avenida Jesus de Nazaré, 200 – Jaguaribe. No dia da consulta, o usuário precisa levar documentos pessoais como RG, CPF, Cartão SUS, além de atestados, laudos e pareceres médicos precedentes.