Frequentadores da Academia ao Ar Livre revelam cuidados com exposição ao sol durante atividades

O uso do protetor solar é o cuidado número um dos frequentadores da Academia ao Ar Livre de João Pessoa, localizada na praia de Cabo Branco, para se proteger dos efeitos da radiação solar com a chegada do verão, que começou oficialmente no dia 22 de dezembro. No espaço, gerido pelo Município, além dos próprios cuidados, eles recebem orientação dos educadores físicos que atuam no local.

“Somos sempre lembrados da necessidade do protetor solar e de uma boa hidratação contra os excessos do sol, diante desta onda de calor que tem sido mais intensa neste período, principalmente este ano”. A opinião é da terapeuta Maria Isabel da Silva Gonçalves, de 34 anos que de segunda a sexta-feira frequenta a Academia ao Ar Livre, na praia do Cabo Branco, equipamento administrado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer).

Maria Isabel elogiou a iniciativa do Município e destacou a preocupação dos educadores físicos com a saúde dos frequentadores, especialmente porque o verão começou oficialmente em dezembro, embora as altas temperaturas já pudessem ser percebidas na cidade há mais de um mês.

O horário de exposição ao sol também é um importante fator de proteção. Por isso, o professor Douglas Medeiros, de 58 anos, frequenta o espaço nos primeiros horários até as 9h para se proteger dos efeitos solares. “Quando estou de férias tenho uma frequência maior e quando estou em atividade diminuo para três a quatro vezes por semana, mas não esqueço do protetor solar nem da água para garantir a hidratação do corpo”, frisou.

O policial civil aposentado Josinaldo Dantas, de 57 anos, é outro que frequenta o local desde a inauguração, em agosto de 2023. Durante a semana, ele disse que vai pelo menos três a quatro dias para as aulas, optando pelo treino das 7h para evitar a exposição solar mais intensa, que acontece após as 10h. “Reforçando esse cuidado, uso protetor solar, camisa de proteção solar e tomo bastante água para garantir a hidratação”, destacou.

A Academia ao Ar Livre foi inaugurada no mês de agosto e está instalada na orla do Cabo Branco, na altura do imóvel de número 1.850. Atualmente, 5.500 alunos de diferentes bairros da Capital fazem uso dos equipamentos nos três turnos de funcionamento. Durante a semana, o horário é das 5h às 10h e das 15h às 21h, Já aos domingos é das 6h às 10h e das 15h às 20h. As modalidades oferecidas são: musculação, aulas de treinamento funcional, dança e alongamento.

A educadora física Ana Clara auxilia os alunos da academia e explicou que a frequência dos alunos tem sido muito boa e que os elogios são constantes quanto ao serviço prestado pelo Município. “O público é bem variado, a partir dos 13 anos de idade até 90 anos e todos demonstram que adoram o projeto”, afirmou.

Ela acrescenta que o serviço é aberto a toda população e que a inscrição é online, no site da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), onde é preciso escanear o QR Code. Feito isso, o acesso é imediato, sem necessidade de agendamento prévio, bastando chegar nos horários das aulas no turno desejado.