Cícero Lucena entrega chaves dos imóveis para mais duas famílias beneficiadas

Ano novo, casa nova e vida melhor. Essa é a perspectiva que se apresenta para duas novas famílias beneficiadas pelo ‘Compra Assistida’ – programa de moradia da Prefeitura de João Pessoa, que está promovendo a mudança de moradores de áreas de risco do Complexo Beira Rio para imóveis seguros, escolhidos por eles próprios, com valor de até R$ 115 mil. O prefeito Cícero Lucena fez a entrega das chaves, nesta terça-feira (2), e reforçou o compromisso de seguir prestando assistência e cuidado com as pessoas mais vulneráveis.

“Iniciar o ano, o primeiro dia útil de trabalho, fazendo esse benefício para essas duas famílias, dentro do programa Compra Assistida, do João Pessoa Sustentável, porque temos o apoio do BID, então é algo que nos deixa confiantes de que estamos no caminho certo e que Deus vai nos permitir, cada vez, fazer mais e melhor para o bem dessas pessoas que precisam do nosso trabalho. Também da nossa dedicação, da nossa ação e da nossa alegria de fazer o bem”, destacou o prefeito, durante visita às duas famílias contempladas.

Com a entrega das chaves desta terça-feira, o programa Compra Assistida chega à marca de 10 imóveis, que representam apenas o pontapé inicial do programa. De acordo com Antônio Elizeu, que coordena o João Pessoa Sustentável, outros 10 também já estão bem encaminhados no processo de compra, numa relação direta com as famílias beneficiadas. Ele explicou que a meta é superar 130 imóveis nessa modalidade, enquanto a Prefeitura de João Pessoa também avança na construção dos conjuntos habitacionais do Complexo Beira Rio, cuja primeira etapa deverá ser entregue no primeiro semestre deste ano e que vai beneficiar cerca de 200 famílias.

“Se você analisar que essas pessoas moravam em uma região totalmente insalubre, quer dizer, condições precárias, casas para cair a qualquer hora, e por meio dessa assistência conseguir ter um lar desse. Agora, em abril, nós vamos entregar, se Deus quiser, o primeiro lote, cerca de duzentas unidades habitacionais do residencial da Beira Rio e seguir avançando com a Compra Assistida. Mostrando que quando o trabalho é sério, o resultado chega”, enfatizou Antônio Elizeu.

Casa nova, vida nova – Maria Augusta Gomes de Araújo, mãe de três filhos, informa com orgulho o endereço que vai morar a partir deste mês de janeiro, na Rua Robson Maul de Andrade, bairro do Cuiá. Ela disse que não será apenas uma mudança, mas um recomeço de vida, podendo criar os filhos com conforto, segurança, infraestrutura – próximo de Unidade de Saúde da Família, escola e do carinho de sua mãe, a avó das crianças. Condições mais do que justas para escolha do imóvel, que está sendo pago pela Prefeitura de João Pessoa.

“Lá na Comunidade Santa Clara, onde a gente morava, numa área de risco, eu ainda não tinha o meu bebê, que é o meu filho mais novo. Mas tinha os dois pequenos, que passavam por muito sofrimento, porque, quando era tempo de chuva, a gente ficava tudo no terraço de casa, com medo de desabar”, relata emocionada a mãe antes de se alegrar com a nova realidade. “Eu estou muito feliz mesmo. E saber que eles agora estão no lugar seguro, que é meu mesmo. E perto da minha mãe, ou seja, é uma felicidade dupla – minha e dela, que vai estar próxima deles”, comemorou.

Também no Cuiá, só que na Rua Empresário Olavo dos Guimarães, Eliane Maria dos Santos já está morando desde novembro. Ela também era residente da Comunidade Santa Clara, onde vivia num cenário de incertezas, com seu imóvel comprometido e com risco de desabafar a qualquer momento. Primeiro ela recebeu assistência do aluguel social antes de concretizar a compra de uma casa nova. Agora instalada em lugar confortável, ela disse que 2024 será o ano de concretizar situações da vida profissional, porque na vida pessoal ela está realizada.

“Eu participei de tudo, ou seja, quem escolheu fui eu. Corretor não”, enfatizou. “Eu mesma corri atrás, me agradei, eu mesma falei, bati o martelo, vai ser essa e, assim, com a ajuda de todo mundo da Prefeitura eu consegui”, ressaltou Eliane, que recebeu o prefeito Cícero Lucena para um café da manhã em sua nova residência. “Muito feliz, nem tenho palavras para descrever esse momento”, concluiu emocionada.

Compra Assistida – O reassentamento de até 235 famílias das oito comunidades do Complexo Beira Rio está previsto por meio desta solução habitacional. Os beneficiários podem escolher um imóvel de até R$ 115 mil em qualquer área da cidade, com documentação regular, ruas calçadas e saneamento básico.