Com a nova portaria, o total de municípios da Paraíba em situação de emergência devido à estiagem, segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), chega a 52.

Cidades como Patos, no Sertão da Paraíba, e Areia, no Brejo paraibano, estão entre as que tiveram situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal (confira a lista completa ao fim da matéria).

Situação de emergência