Lista dos campeões da Copa João Pessoa desde 1984

A Copa João Pessoa de Futebol Amador já é uma competição consagrada no calendário da capital paraibana. Em campo, os principais bairros rivalizam pelo título de campeão. E no Jornal da Paraíba você pode conhecer todos os vencedores, de 1984, com o José Américo, para os dias atuais.

Vale ressaltar que a Copa João Pessoa de Futebol começou a ser disputada em 1984, ainda sendo jogada em dois outros anos na década de 1980, que foram 1988 e 1989. Outras três edições foram realizadas na década seguinte: em 1997, 1998 e 1999.

Por fim, a competição aconteceu também em 2001, 2003, 2004, 2013, 2014, 2019, 2021, 2022 e 2023. Em 2020, o torneio não foi realizado por causa da pandemia da Covid-19.

Copa João Pessoa

Relação dos campeões da Copa João Pessoa de Futebol Amador

1984 – José Américo

1988 – José Américo

1989 – Mangabeira

1997 – Mangabeira

1998 – Alto do Mateus

1999 – Alto do Mateus

2001 – Rangel

2003 – Cruz das Armas

2004 – Valentina de Figueiredo

2013 – Cristo

2014 – Funcionários II

2019 – Roger

2021 – Mangabeira IV e V

2022 – Valentina de Figueiredo

2023 – Cruz das Armas

Relação dos campeões da Copa João Pessoa de Futebol Amador Feminino

2022 – Bancários

2023 – Brisamar

