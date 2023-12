Prefeitura entrega certificados para alunos da Marcenaria Escola e celebra o Dia Nacional da Economia Solidária

Fechando o ano de 2023, a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), realizou, nesta sexta-feira (15), a entrega de certificados aos alunos que realizaram Curso de Formação na Marcenaria Escola. As aulas aconteceram desde o inicio do segundo semestre, quando os estudantes aprenderam a utilizar ferramentas manuais, assim como a fabricação de móveis e utensílios utilizando material sustentável com paletes.

Uma das alunas foi Ariane Lacerda, estudante de Geoprocessamento no Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e que soube dos cursos gratuitos através do site da Prefeitura de João Pessoa. “No curso aprendi muito sobre como utilizar as ferramentas e a técnica necessária para poder fazer as peças. Quero me dedicar a fazer caixas, pois gosto muito e seria uma forma de começar a gerar alguma renda com meu trabalho”, comemorou.

Os materiais produzidos pelos alunos estão expostos no hall de entrada do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. São cadeiras, sofás, mesas, armários, caixinhas e outros.

A entrega dos certificados também celebra o Dia Nacional da Economia Solidária lembrado nesta data. A Marcenaria Escola faz parte da política pública de Economia Solidária, baseada na autogestão, democracia e finança solidária, com o aprendizado sendo realizado e praticado de forma coletiva, onde os próprios trabalhadores também são donos. São eles quem tomam as decisões de como tocar o negócio, dividir o trabalho e repartir os resultados.

“Tivemos uma adesão maior de pessoas ao nosso curso e com as mulheres se destacando no aprendizado e na execução dos conhecimentos recebidos. Esperamos que ano que vem tenhamos ainda mais pessoas frequentando os nossos cursos”, comentou o coordenador da Marcenaria Escola, Mário Falcão.