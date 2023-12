Quem foi o paraibano Oswaldo Trigueiro Mello, citado por Dino em sabatina no Senado

O ministro Flávio Dino, indicado ao STF pelo presidente Lula (PT), citou, nesta quarta-feira (13), na sabatina no Senado, o ex-governador da Paraíba, Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello.

O registro foi parar dar o exemplo de um político que virou ministro do STF, após questionamentos a ele sobre esse movimento. Dino, que foi governador do Maranhão, será ministro do STF.

Lembro desde o venerável Hermes Lima, um dos mais ilustres Ministros da Suprema Corte, que foi Deputado Federal; lembro de Oswaldo Trigueiro, que foi Governador; lembro de Oscar Dias Corrêa, que foi Deputado Federal; lembro de Célio Borja, que foi Deputado Federal; lembro de Nelson Jobim, meu professor e querido amigo; e lembro de um dos oradores mais combativos a que o Senado já assistiu, que foi o querido ex-Senador Paulo Brossard, tribuno, respeitado por todas as correntes políticas brasileiras”, afirmou.

Mas quem foi Oswaldo Trigueiro? A história do ex-governador, ex-deputado, ex-embaixador da Indonésia está detalhada n STF.

De acordo com o biografia, Trigueiro nasceu em Alagoa Grande, Estado da Paraíba, a 2 de janeiro de 1905. Fez o curso primário na cidade natal e o secundário no Colégio Pio X, em João Pessoa. Estudou Direito na Faculdade do Recife, pela qual se diplomou em novembro de 1924.

De 1925 a 1929, viveu em Teófilo Ottoni, Estado de Minas Gerais, onde foi Promotor de Justiça, Inspetor de Ensino Secundário e advogado.

Em 1930, voltou à Paraíba, onde participou da campanha da sucessão presidencial, filiado ao partido que apoiava o Governo Federal. Passou a residir no Rio de Janeiro em 1931, dedicando-se à advocacia. Exerceu o cargo de Prefeito de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, em 1936-1937.

Cursou a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, em 1939-1940, obtendo o diploma de Master em Ciência Política.

De 1941 a 1945, voltou a advogar no Rio de Janeiro. Foi orador e Vice-Presidente do Clube dos Advogados. Representou no Conselho Federal, durante muitos anos, o Conselho Seccional da Paraíba.

Retornou mais uma vez à Paraíba, em 1945, para participar da campanha da sucessão presidencial, integrando a corrente que apoiava a candidatura Eduardo Gomes e que se transformou na União Democrática Nacional. A 19 de janeiro de 1947, foi eleito Governador da Paraíba, cargo em que se empossou a 6 de março daquele ano e que exerceu até 30 de junho de 1950, quando renunciou.

De 1951 a 1954, exerceu o mandato de Deputado Federal, pelo Estado da Paraíba, integrando a bancada da União Democrática Nacional. Foi Membro das Comissões de Justiça e de Diplomacia.

Exerceu o cargo de Embaixador do Brasil, na República da Indonésia, de 1954 a 1956. De regresso ao Brasil, reiniciou a advocacia no Rio de Janeiro. Foi Diretor Executivo do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais e Diretor da Revista Brasileira de Política Internacional, de 1957 a 1960.

Supremo Tribunal Federal

Transferiu-se para Brasília, em 1960, onde se estabeleceu como advogado, sendo indicado para integrar o Tribunal Superior Eleitoral, na qualidade de Jurista, em 1961, cargo que exerceu por quase quatro anos.

Em abril de 1964, foi nomeado Procurador-Geral da República.

Nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal, por decreto de 16 de novembro de 1965, do Presidente Castelo Branco, preencheu cargo criado pelo artigo 6º do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, que atribuiu nova redação ao artigo 98 da Constituição, aumentando o número de Ministros para 16. Foi empossado em 25 do referido mês.

Eleito Presidente do Supremo Tribunal Federal, em 6 de fevereiro de 1969, tomou posse em 10 do mesmo mês, exercendo as respectivas funções até 10 de fevereiro de 1971. Faleceu em 20 de novembro de 1989, no Rio de Janeiro.

Confira biografia completa no site do STF e no portal da Câmara dos Deputados.