veja termos mais buscados do Google em 2023

A lista com os termos mais buscados no Google foi publicada nesta segunda-feira (11) pelo Google Trends. A ferramenta trouxe os dez mais buscados de categorias como ‘Acontecimentos’, ‘Comidas’ e ‘Filmes’. O Jornal da Paraíba trouxe a lista completa das Pesquisas do Ano 2023 abaixo. São mais de 10 listas que ranqueiam os principais assuntos de 2023.

Termos mais buscados do Google em 2023

Acontecimentos

No quesito de acontecimentos, um dos termos mais buscados do Google em 2023 foi o eclipse anular solar que aconteceu no dia 14 de outubro e a Paraíba foi um dos estados mais privilegiados para observar o fenômeno.

Copa do Mundo Feminina Submarino desaparecido Guerra em Israel e Gaza Eclipse solar Terremoto na Turquia Posse do Lula Calor excessivo Greve de metrô em SP Reforma tributária Lua Azul

Personalidades

Em ‘Personalidades’, o buscador do Google listou o ator Kayky Brito, que sofreu um acidente de carro como um dos termos mais buscados do Google junto com Larissa Manoela, que brigou com os pais e Ana Hickmann, que denunciou o marido por agressão.

Kayky Brito Larissa Manoela Ana Hickmann Daniel Alves Sidney Sampaio Faustão Jeremy Renner Bruno Mars Dalai Lama Taylor Swift

Política

A posse do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), que aconteceu em janeiro de 2023, marcou o quesito ‘Política’ como um dos termos mais buscados do Google.

Posse do Lula Anderson Torres Alexandre de Moraes Janja Reforma tributária Intervenção federal Deltan Dallagnol Marcos do Val Sigilo de 100 anos Bolsonaro inelegível

Clubes de futebol

O Al-Hilal Saudi Football Club, ou só Al-Hilal, é um time de futebol da Arábia Saudita que vem ganhando espaço e notoriedade por suas vitórias consecutivas e abrigar os brasileiros Neymar, Michael Richard e Malcom Filipe.

Al-Hilal Al-Nassr Manchester City Inter Miami LDU Vitoria Nottingham Forest West Ham Fluminense Al-Ittihad

Comidas

O tacacá, prato típico da Região Norte do país, marcou a busca sobre ‘Comidas’ no Google em 2023. O tacacá também é citado na música ‘Voando pro Pará’ da cantora Joelma, que viralizou nas redes sociais.

Tacacá Bolo alagado Salpicão de frango Temaki frito Roast beef Zaatar Arroz de cuxá Ovo de Páscoa pistache Pimenta de bode Bolo de côco fofinho

Filmes

Ser a boneca mais famosa do mundo não deve ser fácil, além disso, ‘Barbie’ se tornou a maior bilheteria de 2023 e lidera a lista de indicações do Globo de Ouro 2024. É como Gloria Groove diz, ‘a bonequinha não sabe brincar’.

Barbie Oppenheimer Velozes e Furiosos 10 Guardiões da Galáxia Vol 3 Avatar 2 John Wick 4 Besouro Azul Tudo em Todo lugar ao Mesmo Tempo Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim Gato de Botas 2

Games

No quesito games, Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3 e Resident Evil 4 Remake lideram o quesito ‘Games’. Hogwarts Legacy faz parte da franquia de Harry Potter, se passando mais de 100 anos antes da história principal.

Hogwarts Legacy Baldur’s Gate 3 Resident Evil 4 Diablo IV Starfield The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Final Fantasy XVI Mortal Kombat 1 Street Fighter 6 Atomic Heart

Memes

Já em ‘Memes’ os líderes de busca foram ‘Indo ali meme’, ‘Bellingham meme’ e ‘Fake Natty meme’.

Indo ali meme Bellingham meme Fake Natty meme Suquinho de maracujá meme Segovinha meme 10/10 meme Lá ele meme Calor meme Flavia Big Big meme Que tristeza meme

Mortes

Neste quesito, os termos mais buscados do Google foram o da jornalista Glória Maria, que faleceu no início de 2023, vítima de uma metástase do câncer de pulmão no cérebro. Já Rita Lee, a rainha do rock, partiu aos 75 anos, em maio de 2023.

Glória Maria Rita Lee MC Marcinho Matthew Perry Tina Turner Karol Eller MC Biel Xcamoso Walewska Roberto Dinamite Luana Andrade

Mulheres

Larissa Manoela, Ana Hickmann e Taylor Swift lideram esta lista. A atriz e cantora Larissa Manoela marcou 2023 por sua briga com os pais por questões financeiras, já a apresentadora Ana Hickmann viralizou nas redes sociais após denunciar o marido por tê-la agredido e ameaçado na casa do casal, em São Paulo.

A cantora Taylor Swift também lidera a lista de ‘Mulheres’ e, além disso, a cantora fez shows no Brasil durante o mês de novembro.

Larissa Manoela Ana Hickmann Taylor Swift Shakira Andressa Urach Key Alves Bruna Griphao Jenna Ortega Janja Sandy

O que é?

No Top10 do quesito ‘O que é?’ entre os termos mais buscados do Google em 2023 estão ‘O que é intervenção federal?’, ‘O que é urdu?’ e ‘O que é Hamas?’.

O que é intervenção federal? O que é urdu? O que é Hamas? O que é Threads? O que é anistia? O que é NPC? O que é Faixa de Gaza? O que é intersexo? O que é ChatGPT? O que é febre maculosa?

Por que?

Já na categoria ‘Por que?’, perguntas como ‘Por que a guerra em Israel e Gaza?’, ‘Por que a Rachel Sheherazade foi expulsa?’ e ‘Por que MC Kauan foi preso?’ marcaram termos mais buscados do Google.

A paraibana Rachel Sheherazade participou do reality show ‘A Fazenda 15’, mas acabou sendo expulsa após uma agressão contra outra fazendeira.

Por que a guerra em Israel e Gaza? Por que a Rachel Sherazade foi expulsa? Por que MC Kauan foi preso? Por que não pode olhar para o eclipse solar? Por que o Titanic afundou? Por que está tão quente? Por que Dudu Camargo saiu do SBT? Por que faltou energia hoje? Por que Daniel Alves foi preso? Por que não existe flor preta?

Shows

Os shows da banda Coldplay, da cantora Taylor Swift, que lidera a lista de ‘Mulheres’, e da banda RBD foram destaques dos shows mais buscados em 2023.

Coldplay Taylor Swift RBD Alok Paul McCartney Backstreet Boys The Weeknd Red Hot Chilli Peppers Bruno Mars Skank

Séries

‘The Last of Us’, que foi referência para o livro ‘Verde Gás’ do escritor paraibano Ricardo Oliveira, ‘Loki’ e Wandinha foram as séries mais buscadas no Google em 2023.

The Last of Us Loki Wandinha Rainha Charlotte The Witcher Friends Outer Banks Depois da Cabana Todo Dia a Mesma Noite The Chosen

Virou trend…

Nesta categoria, a ‘Trend Disney Pixar’, que utiliza de inteligência artificial (IA) para fazer uma versão de alguma pessoa ou objeto que se pareça com os traços da Disney, e a ‘Trend Barbie’ foram as tendências mais marcantes do Google em 2023.