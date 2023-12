Secretaria de Saúde promove ações de conscientização sobre câncer de pele

Reforçando a importância do cuidado integral com a saúde e os riscos do excesso de sol, a Secretaria Municipal de Saúde realiza, ao longo desta semana, diversas ações de conscientização sobre câncer de pele. As atividades fazem parte da programação da campanha Dezembro Laranja, que reforça a necessidade de cuidados sobre o câncer que mais acomete os brasileiros.

“Reforçar os cuidados com a saúde da pele e lembrar os perigos com o excesso de sol é fundamental neste momento em que estamos entrando no verão, por isso nossa Rede Municipal abraça a campanha do Dezembro Laranja, como faz com todas as outras campanhas de conscientização e, organiza ações para levar esse cuidado e as orientações necessárias aos nossos usuários”, destaca a diretora de Atenção à Saúde, Alline Grisi.

Nesta terça-feira (12) serão realizadas as ações nas Policlínicas Municipais da Pessoa Idosa, do Cristo e das Praias. Na unidade voltado ao atendimento dos idosos, a atividade iniciará às 10h, com uma palestra ministrada pela dermatologista Ismaelli de Carvalho Veras sobre os riscos e prevenção ao câncer de pele.

Na Unidade das Praias, a partir das 8h, será realizada uma roda de conversa, além da realização de serviços como atualização da caderneta de vacinação, aferição da pressão e glicemia, oferta de testes rápidos para ISTs e uma palestra com a dermatologista Danila Pinto, que também realizará consultas.

Já na Policlínica localizada no bairro do Cristo, a ação reforçará as campanhas do Dezembro Laranja e Vermelho, de conscientização para Infecções Sexualmente Transmissíveis. Na ocasião serão realizadas palestras sobre ambos os temas, além da oferta de testes rápidos, atualização da caderneta de vacinação e distribuição de preservativos.

Na quinta-feira (14), a ação acontece na Policlínica de Jaguaribe, a partir das 7h, com a realização de 50 consultas pré-agendadas e palestras com dermatologistas. E, para encerrar a semana, na sexta-feira (15), a Policlínica Municipal de Mandacaru realizará palestras para os pacientes e a comunidade, com a dermatologista Lorena Matos.

Além das Policlínicas Municipais, as Unidades de Saúde da Família (USF), também, estão reforçando ações sobre o tema. Durante todo o mês, as Equipes de Saúde têm promovido palestras para a população sobre o câncer de pele e cuidados básicos com orientações sobre a assistência e encaminhamentos para os casos necessários ao dermatologista.

Dezembro Laranja – A Sociedade Brasileira de Dermatologia promove campanhas de conscientização e prevenção sobre o câncer da pele desde 1999, sendo que, desde 2014, a iniciativa recebe o nome de Dezembro Laranja. Este ano, a campanha Dezembro Laranja, busca conscientizar mais pessoas sobre o câncer de pele e sobre a importância de procurar um dermatologista para entender a combinação ideal de medidas de proteção para sua pele.