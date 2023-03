STJD recusa pedido de efeito suspensivo do Botafogo, e Tiquinho permanece suspenso

Compartilhe















O pedido de efeito suspensivo do Botafogo para escalar Tiquinho Soares foi recusado na tarde desta quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com isso, o atacante paraibano permanece vetado de entrar em campo contra o Sergipe, às 20h desta noite, no Estádio Batistão, na estreia do Glorioso na Copa do Brasil 2023.

Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), foi quem analisou o pedido do Fogão, e disse não ter os “requisitos” necessários para atender o pedido do Botafogo em uma instância superior. De acordo com o jurista, o recurso deveria ter sido “por meio de recurso voluntário, direcionado ao Pleno daquela Casa”. Ou seja, o TJD-RJ.

O atacante paraibnao foi suspenso previamente, pelo prazo de 30 dias, pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro – TJD-RJ, depois de dar uma “cabeçada” no árbitro na partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca.

