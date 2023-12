Veja locais de câmeras e radares de velocidade no trânsito de Cabedelo

A Prefeitura Municipal de Cabedelo anunciou que instalou câmeras e radares de velocidade na orla de Intermares e Ponta de Campina. Segundo a prefeitura, o objetivo principal é otimizar a fluidez do trânsito na região, proporcionando mais segurança e eficiência para os condutores. As lombadas físicas também foram retiradas para circulação mais fluída e dinâmica.

A velocidade máxima permitida nas vias em que ocorreram as alterações aumentou de 40km/h para 50km/h. A modificação visa adequar a velocidade à dinâmica da via, proporcionando um trânsito mais ágil. A Semob instalou 5 controladores eletrônicos e 2 redutores eletrônicos para assegurar o cumprimento da nova velocidade. Os equipamentos já estão em funcionamento.

De acordo com a prefeitura, outra novidade é a ampliação do videomonitoramento da Semob. O novo sistema conta com 17 câmeras, sendo 2 fixas e 15 com movimento 360º (speed dome). A fiscalização está em vigor desde o dia 5.

Locais das Câmeras speed dome

Flávio Ribeiro Coutinho X Rua Antônio Afonso – Parque Verde (Novo Ponto)

Rua Wogran Robson Vieira Correia X Av. Oceano Atlântico – Intermares (Novo Ponto)

Rua Djalma Vilar De Gusmão X Av. Oceano Índico – Intermares (Novo Ponto)

Mar Vermelho X Av. Oceano Atlântico – Intermares

Mar Vermelho X Av. Mar Das Antilhas (Rotatória Intermares) – Intermares

Avenida Pôr Do Sol (Início Do Estacionamento) – Jacaré

Avenida Oceano Atlântico X Rua Annita Luiza Mello Di Lascio – Ponta De Campina (Novo Ponto)

Vitorino Cardoso X Rua Santa Cavalcante – Poço

Vitorino Cardoso X Av. Carolino Cardoso (Rotatória Do Poço)- Poço

Br230 X Rua São Sebastião – Camalaú

Rua Cleto Campelo (Balsa) – Camalaú

Rua Ismael Farias X Rua Dr. João Machado – Centro (Novo Ponto)

Rua Walfredo Leal X Rua Elizabeth Alves Galvão – Centro

Br230 X Rua Aderbal Piragibe – Centro

Rua Poeta Hermes Do Nascimento (Restaurante Ondas Bar) – Santa Catarina (Novo Ponto)

Locais das Câmeras fixas

Av. Oceano Índico X Av. Mar Vermelho (Semáforo) – Intermares

Rua Coronel José Teles X Rua Santa Catarina – Santa Catarina

Local dos Controladores e Redutores de velocidade

Redutores

Av. Oceano Atlantico, 99 M Antes Da Av. Mar Vermelho

Av. Oceano Atlantico Px Get Mall

Controladores