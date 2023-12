SEPPM encerra campanha pelo fim da violência contra a mulher nesta quarta-feira

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), encerra nesta quarta-feira (06) a campanha ‘21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher’. O encerramento será no auditório da Centro Universitário (Uniesp), em Cabedelo, a partir das 9h.

Segundo a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), Nena Martins, a programação foi aberta no dia 20 de novembro no Espaço da Mulher, nas dependências da secretaria, com a presença de representantes de movimento de mulheres e Associações de Moradores de João Pessoa, com palestras sobre igualdade racial, racismo, preconceito e violência contra as mulheres negras.

“O evento acontece desde 20 de Novembro e vai até 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos. Já as ações da PMJP dentro do movimento acontecem até esta quarta-feira (06) com várias atividades, a exemplo de palestras, depoimentos, temáticas como dança, peças teatrais e outros”, explicou.

De acordo com a titular da pasta, a campanha se expandiu até as escolas da Rede Municipal de Ensino, com uma pauta bem específica sobre a violência contra a mulher. “Trata-se de um evento muito expressivo”, reforçou, ressaltando que a violência contra às mulheres tem aumentado muito nos últimos meses e é uma preocupação constante da Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.

Nena Martins destacou, ainda, que a secretaria tem dois serviços muito importantes nesse papel junto as mulheres vítimas de violências, são eles: o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra (CRMEB), que trabalha com uma equipe capacitada, multidisciplinar, para dar assistência às vítimas de violência doméstica, e a Ronda Maria da Penha, com medidas protetivas, promovendo visita às residências e dando todo o suporte necessário. Nós resgatamos a autoestima dessas mulheres, capacitando-as para o trabalho para que tirem o seu próprio sustento. Esse é o nosso papel”, destacou.

Serviço – O Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Afonso Campos, 111, no Centro. O telefone para atendimento é 0800-283-3883. E para denunciar qualquer tipo de crime contra a mulher, os canais são: 180 – Central de Atendimento à Mulher (nacional); 153 – Ronda Maria da Penha (municipal); 190 – Polícia Militar; e 197 – Polícia Civil.

Uniesp: Está localizada na BR-230, Km 14 – s/n – Morada Nova, Cabedelo – PB – (83) 2106-3800