QUE HORAS COMEÇA TERRA E PAIXÃO E THE VOICE BRASIL?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, QUARTA 06/12

Programação da TV Globo – Quinta-feira, 07/12/2023

**04:00 – Hora Um**

Inicie o seu dia com as principais notícias do Brasil e do mundo no “Hora Um”.

—

**06:00 – Bom Dia Praça**

Acompanhe as informações locais e as manchetes do dia no “Bom Dia Praça”.

—

**08:30 – Bom Dia Brasil**

Sintonize no “Bom Dia Brasil” para ficar por dentro dos acontecimentos nacionais e internacionais.

—

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

Desfrute de um bate-papo descontraído e temas relevantes no “Encontro Com Patrícia Poeta”.

—

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e Louro José trazem entretenimento e culinária no “Mais Você”.

—

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

Receba as últimas notícias locais no “Praça TV – 1ª Edição”.

—

**13:00 – Globo Esporte**

As últimas notícias e destaques esportivos no “Globo Esporte”.

—

**13:25 – Jornal Hoje**

Atualize-se com as notícias do meio-dia no “Jornal Hoje”.

—

**14:45 – Mulheres de Areia**

Reviva a trama envolvente de “Mulheres de Areia” no Vale a Pena Ver de Novo.

—

**15:25 – Sessão da Tarde – De Repente Uma Família**

Emocione-se com a Sessão da Tarde exibindo “De Repente Uma Família”.

—

**17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical**

Acompanhe os desdobramentos de “Paraíso Tropical” na sessão Vale a Pena Ver de Novo.

—

**18:25 – Elas Por Elas**

Explore histórias envolventes com “Elas Por Elas”.

—

**19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

Receba as últimas atualizações regionais no “Praça TV – 2ª Edição”.

—

**19:40 – Fuzuê**

Entretenimento garantido com o “Fuzuê” trazendo diversão e curiosidades.

—

**20:30 – Jornal Nacional**

Fique informado sobre os principais acontecimentos do Brasil no “Jornal Nacional”.

—

**21:20 – Terra e Paixão**

Acompanhe as emoções de “Terra e Paixão” em uma trama envolvente.

—

**22:25 – The Voice Brasil**

Descubra novos talentos musicais no “The Voice Brasil”.

—

**23:45 – This Is Us**

Mergulhe nas emocionantes histórias de família em “This Is Us”.

—

**00:30 – Jornal da Globo**

Encerre o dia com análises e notícias relevantes no “Jornal da Globo”.

—

**01:20 – Conversa com Bial**

Aprofunde-se em entrevistas instigantes no “Conversa com Bial”.

—

**02:00 – Fuzuê**

Mais uma dose de diversão com o programa “Fuzuê”.

—

**02:45 – Comédia Na Madruga I**

Ria com as melhores comédias na madrugada, parte I.

—

**03:25 – Comédia Na Madruga II**

Continue a diversão com as melhores comédias na madrugada, parte II.

—

Aproveite a diversidade de programação da TV Globo nesta quinta-feira!