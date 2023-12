Prefeitura participa do encerramento do projeto Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais

A Prefeitura de João Pessoa participou, nesta sexta-feira (1), do encerramento do projeto ‘Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais’ (PRCV), que teve início em 2021 com o compromisso pactuado para garantia da continuidade e manutenção das ações que resultam na assistência preventiva da população. O encerramento, que aconteceu no auditório do Uniesp, reuniu representantes do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) e do Governo do Estado.

Durante toda a execução das ações, o projeto firmou parcerias com objetivo de mobilizar, conectar e fortalecer uma grande rede colaborativa, com intuito de retomar números significativos nas coberturas vacinais, sobretudo, conscientizar e alertar todos os envolvidos, o que impacta também diretamente na população, para o enfrentamento de doenças imunopreveníveis que poderão ser reintroduzidas no Brasil, como ocorreu com o sarampo.

A iniciativa, liderada pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz), pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e pelo Ministério da Saúde, foi implementada em todo estado do Amapá (16 municípios) e nos 25 municípios da 1ª Gerência Regional de Saúde da Paraíba, que representa 37% da população do Estado.

“Tem sido uma parceria muito significativa, sobretudo incentivadora e mobilizadora. Juntos podemos construir canais, traçar estratégias diferenciadas e fortalecer elos, fortalecendo também nossa rede de assistência junto à comunidade, com as diversas lideranças comunitárias e outros seguimentos”, destacou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa.

Esse projeto contribuiu para o destaque no qual os dois estados foram os primeiros colocados no ranking de cobertura vacinal das campanhas nacionais de vacinação contra Poliomielite e Influenza em 2022 e 2023. “Nós estamos trabalhando continuamente para ampliar os níveis de vacinação porque sempre tivemos um desempenho muito bom. Durante a pandemia, sempre estivemos entre os cinco estados que mais aplicaram os imunizantes, resultado do esforço das nossas equipes de saúde e esse trabalho não para porque vacinas salvam vidas”, disse o governador João Azevêdo.

O pesquisador Akira Homma, assessor sênior de Bio-Manguinhos/Fiocruz, fez uma avaliação sobre os dois anos de projeto. “Vivemos diante de um cenário desafiador, onde a população tem uma percepção de risco muito baixa, por isso encontramos resistência da população, observamos também desinformação, fake news, entre outros fatores que atrapalham na cobertura vacinal. Sobretudo, esse projeto veio para sensibilizar, mobilizar e ampliar esse protagonismo para que todos participem e integrem essa rede de proteção, para que de fato consigamos alavancar essa cobertura vacinal no País”, destacou.

Meta ultrapassada – Em 2022, os profissionais de saúde de João Pessoa participaram de uma capacitação pela reconquista das altas coberturas vacinais, ministrada pelo Instituto Bio-Manguinhos/Fiocruz, que foi incentivador e mobilizador para os resultados na última campanha de vacinação contra a Poliomielite. A capital paraibana foi a primeira cidade a alcançar e ultrapassar a meta de prevenção determinada pelo Ministério da Saúde, de cobertura vacinal com 95,7% de crianças imunizadas. Nas campanhas contra Influenza, o trabalho foi exitoso e João Pessoa também alcançou a meta determinada pelo Ministério da Saúde.

Projeto – Desde setembro de 2021, o PRCV vem atuando nos estados do Amapá e da Paraíba, tendo contribuído para que estes estados fossem os primeiros da federação a alcançar a meta de 95% de crianças vacinadas na Campanha Nacional contra a Poliomielite. O grande diferencial do PRCV é a construção de um Pacto Social pela Vacinação, tendo como protagonistas os estados e municípios, e contando com a mobilização de redes locais de apoio compostas pelo poder público, universidades, movimentos sociais e organizações representantes da sociedade civil.