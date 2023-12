Centro de Doenças Raras realiza exames de espirometria em pacientes da Rede Municipal

O Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras, da Prefeitura de João Pessoa, tem garantido agilidade no diagnóstico de pacientes com suspeita de doenças respiratórias graves e que esperavam na fila para a realização do exame de espirometria. A assistência da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está sendo prestada por meio de uma parceria com o laboratório farmacêutico Boehringer Ingelheim.

“Pela rede SUS na Capital, apenas o Hospital Universitário realiza a espirometria e temos uma necessidade do exame para nossos pacientes raros, então entramos em contato com a Boehringer para trazer o programa Abraçar para nossa cidade, que realiza gratuitamente exames de espirometria em serviços públicos”, explica a diretora do Centro de Doenças Raras, Saionara Araújo.

“Como ultimamente tivemos um aumento de doenças respiratórias e a necessidade do exame especializado, ampliamos a assistência para todos os munícipes de João Pessoa que estavam aguardando na fila para a realização do exame, dessa forma, ampliamos a assistência, desafogamos a rede e garantimos um diagnóstico mais ágil para todos os pacientes”, conclui, Saionara.

A parceria já dura cinco meses, atendendo cerca de 200 pacientes, agendados previamente, a cada mês. Durante uma semana, o Centro de Doenças Raras recebe os técnicos do laboratório, especializados para a realização da espirometria e certificados pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT). Neste período, os exames acontecem de segunda a sexta-feira, atendendo manhã e tarde. O Centro, junto aos Distritos Sanitários, realizam o agendamento dos pacientes que aguardam pelo exame, de acordo com a urgência e tempo de espera.

Entre os pacientes atendidos em novembro está Ana Maria Martiliano, 59 anos, que aguardava pelo exame desde fevereiro. “Fumo desde os 14 anos e sei que isso é ruim, mas foi quando comecei a sentir dificuldade para pedalar a bicicleta que uso para ir trabalhar que me preocupei. Fui ao médico, fiz alguns exames, mas fiquei aguardando para esse. Quando fui chamada fiquei muito feliz e gostei bastante do atendimento que estou recebendo, tanto na hora do exame, com paciência, explicando direitinho, quanto aqui no Centro, todos muito atenciosos e educados”, relatou a moradora do Valentina.

Após a realização do exame, o resultado é entregue ao paciente dentro de uma semana. Caso seja identificada alguma doença respiratória rara, o paciente já inicia o acompanhamento no Centro de Doenças Raras, caso seja diagnosticado outra patologia, o Distrito Sanitário realizará o encaminhamento para a assistência devida. Para os quadros que sejam necessários exames complementares, o paciente já receberá o encaminhamento pelo Centro, não sendo necessário retornar ao atendimento básico.

Espirometria – Espirometria ou prova de função pulmonar é o exame que mede a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões. É um exame de fácil execução, indolor e indicado para avaliar a capacidade pulmonar do indivíduo. É recomendada para o diagnóstico de doenças pulmonares como asma, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), bronquite, enfisema e fibrose, entre outras. Também é indicada para o acompanhamento do tratamento dessas doenças.

Doenças raras – No Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras são atendidos pacientes com doenças raras ou que ainda estão em processo de fechamento de diagnóstico. Para ser atendido, o usuário deve ser encaminhado, via regulação, pelas Unidades de Saúde da Família (USFs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), e serviços que, por ventura, atendam pacientes raros.

O espaço disponibiliza aos pacientes uma equipe multiprofissional composta por diversas especialidades médicas (neurologista, hematologista, reumatologista, pneumologista, pediatra, ortopedista e clínico geral), assim como demais áreas da saúde como enfermagem, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, farmácia, terapia ocupacional, profissional de educação física e serviço social. O serviço está localizado na Rua Esmeraldo Gomes Vieira, n°362, no bairro dos Bancários.

Programa Abraçar – Foi criado pela Boehringer Ingelheim para viabilizar soluções em saúde pública com Diagnóstico, Capacitação e Suporte. Desde o ano de 2012, o programa realiza gratuitamente, em parceria com secretarias municipais, estaduais e instituições de saúde, exames de espirometria de acordo com a solicitação e autorização dos serviços, associado a programas de capacitação de médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros e agentes comunitários de saúde.

Na Capital, além da realização dos exames, a empresa também está realizando a capacitação dos profissionais do Centro de Doenças Raras. Toda a estrutura para a realização do exame diagnóstico e capacitação das equipes é de responsabilidade Boehringer Ingelheim, não gerando custos para o serviço nem para a Secretaria de Saúde.