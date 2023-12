Secitec divulga gabarito dos Desafios em Ciências, História e Matemática

02/12/2023 |

08:00 |

38

A Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec) divulgou, neste sábado (02), o caderno de questões e o gabarito do 1º Desafio em História Paraibana (DHP), do 1º Desafio Paraibano em Ciências (DOC) e da Olimpíada Paraibana de Matemática (OPM). Os links estão abaixo.

As provas aconteceram durante a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), nos dias 23, 24 e 25, quando vários estudantes da rede pública e privada, do ensino fundamental ao ensino médio, se reuniram no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho.

A ideia central da SNCT foi popularizar a ciência em um evento que atendesse a todos os públicos. Com isso, o objetivo das provas foi descobrir novos talentos e incentivar os alunos a participarem de olimpíadas nacionais. De acordo com os organizadores, o resultado está previsto para ser divulgado na segunda semana de dezembro.

Acesse as provas e os gabaritos por meio dos links abaixo:

Olimpíada Paraibana de Matemática: https://mostra.snctjp.com.br/opm/

1º Desafio Paraibano em Ciência: https://mostra.snctjp.com.br/dpc/

1º Desafio em História da Paraíba: https://mostra.snctjp.com.br/dhpb/