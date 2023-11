veja como escutar a sua playlist desde ano

A Retrospectiva do Spotify, também conhecida como ‘Spotify Wrapped’, está de volta! Os usuários da plataforma de música podem saber quem foram seus artistas mais ouvidos desde ano, descobrir em qual lugar do mundo outros usuários escutam as mesmas músicas e quantos minutos de música foram ouvidos. O Jornal da Paraíba explica como acessar a playlist da Retrospectiva Spotify.

Os ouvintes também podem ver mensagens de agradecimento deixadas por seus artistas mais ouvidos na aba “Mensagens dos artistas” e, no fim da retrospectiva, receber uma carta revelando seu estilo de consumir música.

Como obter a Retrospectiva Spotify 2023?

Os usuários podem encontrar a aba da Retrospectiva Spotify logo quando abrem a plataforma, basta abrir essa aba e a playlist será o primeiro item à esquerda. O spotify mostrará:

Os cinco gêneros ouvidos;

Qual lugar do mundo outros usuários escutam as mesmas músicas;

Música mais tocada do ano;

Top 5 músicas mais tocadas;

Quantos minutos de música foram ouvidos;

Artista mais ouvido e quantos minutos o usuário escutou;

Top 5 artistas mais ouvidos por mês;

Podcast mais ouvido.

A retrospectiva Spotify também pode ser acessada usando o link do Spotify. O usuário precisa fazer o login na sua conta no Spotify e seguir as instruções do site.

Mensagem dos artistas

Além de conferir a playlist, os ouvintes podem conferir as mensagens de agradecimento deixadas pelos artistas mais ouvidos de cada usuário. Para isso, é necessário clicar na aba “Mensagens dos artistas” e rolar para baixo para assistir.

Playlist para o Futuro

No início de 2023, o Spotify também criou a “Playlist para o Futuro”, onde usuários podiam salvar músicas que só seriam acessadas em janeiro de 2024.

A ideia da plataforma era brincar com o conceito de “cápsula do tempo”, guardando o momento presente somente para o ano que vem. Após responder as perguntas sobre as músicas, a playlist foi enviada para o “futuro”.