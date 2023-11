O Videocast’ lança 5º e último episódio; assista

O “Cine Paraíba: O Videocast” lança nesta quarta-feira (29) seu quinto e último episódio. Na produção, Diana Araújo recebe o ator paraibano Joálisson Cunha.

O quinto episódio do videocast do Cine Paraíba, projeto da Rede Paraíba, é o último da temporada.

Joálisson Cunha conversa com Diana Araújo sobre sua carreira e o fortalecimento do cinema paraibano.

Ele fala ainda sobre a participação no filme paraibano “O Sertão Vai Vir ao Mar”, que irá para as telas de todo o Brasil através da Rede Globo em 2024.

O videocast do Cine Paraíba foi publicado no canal do Jornal da Paraíba no YouTube, semanalmente (assista abaixo).

Cine Paraíba: O Videocast

O Cine Paraíba está em sua 2ª edição. Em 2022, os filmes ‘Beiço de Estrada’, ‘Desvio’, ‘Estrangeiro’ e ‘Rebento’ foram exibidos nos sábados de setembro.

Nesta edição, o Cine Paraíba exibe os filmes ‘Incursão’, ‘Cordelina’ e ‘Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira)’.

Além das exibições, a iniciativa este ano conta com uma novidade, o “Cine Paraíba: O Videocast”, um espaço de conversa com os diretores dos filmes que serão exibidos.

Outra estreia é do “Minuto Cine Paraíba“, que será exibido ao longo da programação da TV. As sinopses do filme da semana serão exibidas de forma bem humorada.