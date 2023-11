Prefeitura de João Pessoa lança neste sábado campanha ‘Natal Pet Sem Fome’

A Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam) lança, neste sábado (25), a campanha ‘Natal Pet Sem Fome’, que faz parte de uma série de ações inovadoras da gestão municipal relacionadas à causa do bem-estar animal. O evento acontece às 14h, no auditório do Senac, Centro da Capital. Durante o lançamento, segundo a Diretoria de Bem-Estar Animal (Dibea), será feita a atualização do cadastro de protetoras e lançamento do Programa Banco de Ração 2024.

“Essa ação faz parte da mesma política ambiental que entregou a Clínica do Pet, atendendo a uma reivindicação antiga da população de João Pessoa, da que lançou o programa Banco de Ração, que criou a rede de protetoras independentes de João Pessoa, o Castramóvel, que está revolucionando a qualidade de vida dos nossos pets em situação de rua. E em breve, a população e os nossos bichos de estimação terão o primeiro hospital público veterinário da Paraíba”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira.

Doações – Para contribuir com a campanha ‘Natal Pet Sem Fome’, as pessoas poderão doar rações para cães e gatos em pacotes fechados, vasilhames para ração e água, roupa cirúrgica, caixa de transporte, coleiras, focinheiras, brinquedos, casinhas e colar elisabetano para os animais que vão passar por procedimento cirúrgico.

As doações podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (27), na sede da Semam, no Centro Administrativo Municipal (CAM), ou na Clínica do Pet, na Avenida Marechal Almeida Barreto, nº 520, Centro – por trás do Mercado Central.