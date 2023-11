Netspeed Telecom e Jampa e-Sports disputam a grande final do e-Sports

As equipes Netspeed Telecom e Jampa e-Sports estão na final do Circuito Pessoense de e-Sports, que acontecerá neste sábado (25), na 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho. Os jogos podem ser acompanhados presencialmente ou pelo canal oficial da twich do CPE: https://www.twitch.tv/cpepb.

A vitória no primeiro jogo teve o resultado de 2 a 0 para a Netspeed Telecom sobre a Lolx5rec Coliseum. O jungle da equipe Thomas Marciel comentou que a competição é muito importante para o cenário competitivo de “Lol” no Nordeste. “Eu achei o jogo bem tranquilo apesar de eles jogarem bem. Acredito que seja porque o jungle principal deles não pode vir. Eu também acho que a final vai ser um pouco mais difícil porque o outro time está jogando bem. Talvez seja o mais difícil até aqui, mas estamos sempre preparados”, comentou Thomas Maciel.

De acordo com os organizadores, o segundo colocado só será conhecido depois da final, também no sábado. O terceiro lugar do pódio ficou com a Princesa do Vale, que saiu vitoriosa sobre a Lolx5rec Coliseum, com uma vantagem de três partidas em uma melhor de cinco.

O circuito contou com a inscrição de mais de 100 jogadores. O diretor geral do circuito, Kauan Lima, comentou que a estrutura que a Prefeitura de João Pessoa ofereceu ajuda bastante a desenvolver o esporte em todo o Estado. “Temos um cenário de esportes aqui na Paraíba que não é tão desenvolvido, e quando a PMJP apresentou a possibilidade de potencializar isso, fiquei muito feliz por liderar o circuito”, destacou Kauan Lima.

A final tem início às 12h do sábado. O circuito também inclui torneios do League of Legends, Just Dance, Naruto Storm 4, Fifa e Mortal Kombat. Os vencedores da competição receberão kits contendo diversos tipos de prêmios.

A Semana – A 20ª SNCT é apoiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, Governo do Estado da Paraíba e das instituições de pesquisa científicas: Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq), Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), Fundação de Apoio ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Além da colaboração importante da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Faculdades Nova Esperança, Uninassau e Unipê. Além das empresas Daten, Proebus, Cagepa, Teletex, Funetec, Sebrae-PB, Empreender Paraíba, Fiep, EPC.

Mais informações sobre o evento, que encerra neste sábado, basta acessar o site e conferir a programação neste link: https://snctjp.com.br/.