Cícero Lucena faz de João Pessoa a primeira capital a implementar programa com poupança estudantil

João Pessoa se torna a primeira capital brasileira a implementar, no âmbito do Município, o Programa ‘Iniciativa do Futuro’, que vai beneficiar, com a ‘Poupança Futuro’, cerca de 11.500 alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A assinatura do convênio e a apresentação do programa aconteceu na manhã desta sexta-feira (27), na Escola Tharcilla Barbosa, no Grotão, onde o prefeito Cícero Lucena adiantou que os estudantes já receberão o benefício na próxima segunda-feira (30).

“Certamente, eu desejava ter implementado o projeto no ano anterior, quando o Governo Federal o lançou. Contudo, sendo um ano eleitoral, a implementação de novos projetos não foi permitida. Assumi, então, o compromisso de aprimorar o projeto, adequando-o à realidade do nosso Município e integrando-o ao nosso projeto educacional. Nosso objetivo é garantir que a educação seja, de fato, um instrumento de transformação social, que promova o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. Esperamos que o exemplo que estamos demonstrando em João Pessoa, a primeira capital a concretizar esta iniciativa, possa ser replicado em todo o País”, afirmou o prefeito, que esteve acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra e diversos secretários municipais.

Inspirado no ‘Pé-de-Meia Federal’, a ‘Iniciativa Futuro’ é um programa inovador que une educação, tecnologia e novas práticas de ensino para apoiar os alunos na sua jornada escolar, fortalecendo a Educação em Tempo Integral em João Pessoa. Além de ampliar o tempo de aprendizado, o programa oferece um incentivo financeiro na modalidade de poupança, garantindo mais oportunidades para quem se dedica à escola.

Os objetivos buscam autonomia, engajamento e valorização das trajetórias dos estudantes; ampliação do tempo escolar com atividades no contraturno; além da integração da Inteligência Artificial Adaptativa no aprendizado.

O programa também busca o fortalecimento das práticas pedagógicas e do desempenho dos estudantes; desenvolvimento da cidadania, habilidades socioemocionais e solidariedade; e melhoria do rendimento escolar e combate à defasagem idade/série.

A secretária Municipal de Educação, América Castro, explicou que, caso encontrem dificuldades, os beneficiários podem acessar o aplicativo ‘Caixa Tem’ para realizar o saque. Em caso de persistência da dificuldade, as escolas estão aptas a auxiliar, fornecendo o passo a passo necessário para o recebimento e saque do benefício. Neste mês, o valor pago corresponde à bolsa de adesão. Futuramente, a partir do próximo mês, o pagamento será condicionado aos critérios estabelecidos pelo programa, que incluem participação e desempenho escolar. Neste mês, todos os inscritos receberão o benefício. A origem do recurso é municipal e o programa conta com apoio financeiro do Fundeb, que será investido em outras ações no Município.

Anos finais – As atividades vão acontecer no contraturno das escolas regulares com metodologia de aulas presenciais e invertidas, com trilhas de aprendizado personalizadas e monitoradas por inteligência artificial.

Os estudantes vão dedicar ao menos uma hora-aula diária por quatro dias, ter foco em habilidades tecnológicas essenciais (programação, design de jogos etc), além de duas sessões semanais, de 2 horas cada, no contraturno escolar.

Valores – Os alunos do 8º ano vão receber R$ 200,00 da adesão, onde R$ 100,00 poderão ser resgatados e os outros R$ 100,00 ficam na poupança. R$ 1.800,00 pela frequência (valor dividido em nove parcelas), sendo R$ 100 resgatáveis e R$ 100 em poupança por parcela. Um valor total de R$ 2.000,00.

Os alunos do 9º ano vão seguir o mesmo formato, sendo que eles vão receber R$ 1.000,00 a mais, caso façam a matrícula no Ensino Médio após a conclusão do Ensino Fundamental II, totalizando R$ 3.000,00.

Os líderes dos 8º e 9º anos ainda recebem mais R$ 100,00, por mês, em seu benefício frequência, chegando a R$ 1.000,00 no final.

Regras da bolsa – O aluno terá que ter frequência mínima de 90% nas aulas e atividades; ter participação nas avaliações diagnósticas (Saev, Prova Brasil, Saeb, Siave e Avanço na Aprendizagem).

Existe também uma política de disciplina progressiva onde poderá receber a primeira advertência que será verbal, a segunda será uma notificação escrita aos responsáveis e na terceira advertência o aluno perde o benefício.

Conta aberta – Representando a Caixa Econômica, Thiago Cordeiro disse que as contas bancárias para os alunos beneficiários já foram devidamente abertas. Cada aluno possui uma conta poupança em seu nome, com acesso ao aplicativo ‘Caixa Tem’ para movimentação e, em breve, receberão também o cartão de débito do programa.