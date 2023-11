evento com Bianca Andrade e Washington Olivetto começa esta quarta (22) em João Pessoa

Tem início na noite desta quarta-feira (22) o Sebrae Pró Business, que tem entre as atrações confirmadas a influenciadora carioca Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa. O evento acontece no Teatro Pedra do Reino, em João Pessoa, até a quinta (23).

O Sebrae Pró Business é um dos principais eventos de empreendedorismo do país. Na programação, há palestras com profissionais de renome nacional, que apresentam aos participantes importantes questões para um empreendedorismo de sucesso.

Além de Boca Rosa, uma das palestrantes do evento, também estão confirmados nomes como Felipe Titto, Carlos Busch e Washington Olivetto, um dos maiores publicitários do mundo.

Os ingressos para o Sebrae Pró Business são vendidos pela internet. A programação completa do evento está disponível nas redes sociais.