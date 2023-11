Cícero Lucena autoriza obras em oito ruas do Geisel, dentro do programa de ‘Asfalto Novo’ e de pavimentação

A Prefeitura de João Pessoa avança com obras de pavimentação na cidade, colaborando com a mobilidade urbana, fluidez do trânsito e criando espaços de convivência. Nesta quinta-feira (23), de uma só vez, o prefeito Cícero Lucena autorizou o início das obras em oito ruas do Geisel – quatro em asfalto e outras quatro de calçadões – projetos de empraçamentos.

Na Rua Pastor Jácome Cavalcante, onde o prefeito assinou as ordens de serviço, as obras para aplicação da malha asfáltica já começaram. “Fazer com velocidade, com rapidez, mas principalmente com qualidade. Isso é a marca dessa gestão, que tem padrão, que tem qualidade e que tem sensibilidade de atingir os problemas que a população identifica e que juntos encontramos as soluções”, afirmou o prefeito.

Nessas obras de asfaltamento, está sendo criado um binário nas ruas Pastor Jácome Cavalcante e Professor Josué, ligando as principais avenidas do bairro do Geisel. “Já são mais de R$ 550 milhões investidos na nossa Capital, só em obras de Infraestrutura. A nossa cidade foi a que mais cresceu no País, na última década, então precisamos trabalhar muito a mobilidade”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

Asfalto – Neste contrato, são 1.280 metros de vias, que se interligam no Geisel, formando corredores para a melhoria da mobilidade urbana. As ruas contempladas são Pastor Misael Jácome Cavalcante, Professor Josué da Silveira, Izael Soares Gomes e Josefa Carneiro da Cunha. O investimento é de 2,6 milhões.

“Uma das melhores coisas que estão acontecendo aqui no Geisel são essas obras de asfalto, de calçamento. Porque a gente precisa se locomover, andar pelo bairro e ir para outras localidades. E a gente tá vendo uma melhora significativa, como nunca houve antes”, descreveu o motorista Anderson de Souza.

Calçadões – Esse tipo de projeto está inserido no programa de pavimentação, onde a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) executa obras de empraçamentos entre ruas, com iluminação em LED e espaços de convivência para os moradores. Nesta ordem de serviço, o investimento é de R$ 350 mil.

Trabalho em conjunto – As obras de pavimentação asfáltica e de empraçamentos, além da pavimentação, fazem parte de um planejamento de três secretarias – Infraestrutura (Seinfra), Planejamento (Seplan) e Mobilidade Urbana (Semob). Na prática, as obras que estão melhorando a qualidade de vida da população, são pensadas em conjunto.

Transparência – No local das obras, a Prefeitura de João Pessoa colocou à disposição da população um QR Code para consulta sobre o acompanhamento das obras, informações de investimento, empresa que executa o trabalho, além da projeção do impacto da obra na localidade.

Mobilidade no Geisel – As obras desta quinta-feira estão inseridas em um planejamento para melhorar a mobilidade urbana no Geisel, um bairro estratégico na zona Sul da cidade, que liga os bairros com a rodovia BR-230 e acesso a BR-101. A gestão municipal fez a rotatória da Adalgisa Carneiro com a Juscelino Kubitschek, acabando com longo congestionamentos.