Conselho Nacional de Controle Interno realiza último encontro anual em João Pessoa

22/11/2023 |

08:00 |

2

A 48ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) acontecerá nesta quinta-feira (23), às 9h, no hotel Manaíra, em João Pessoa. O evento reunirá mais de 100 controladores internos do País. Para o último encontro anual serão debatidos temas como o futuro da administração pública, liderança e controle interno. Toda programação será transmitida ao vivo no Conaci TV.

De acordo com o secretário da Transparência Pública de João Pessoa, Lucas Henriques de Melo, a programação da reunião vai abordar diversos temas importantes para a administração pública brasileira. “O Conaci é um colegiado comprometido no combate à corrupção, melhorias no controle interno e boa gestão da administração pública. Portanto, estamos honrados em sediar um encontro desse porte em nossa cidade”, disse.

O evento terá início, às 9h30 com a palestra “Mudanças, Adaptabilidade e o Futuro do Trabalho”. Logo em seguida, a pauta vai ser “O que o gestor cada vez mais espera do Controle Interno”.

Ainda na quinta-feira (23), na parte da tarde, vão ser abordadas temas como “Transformação Digital no Controle Interno” e “Liderança Autêntica”. A última pauta do evento está relacionada ao encerramento da Gestão Conaci 2022-2023, onde a diretoria vai abordar as “Contribuições para o Controle Interno e as Perspectivas para o Novo Ciclo”.