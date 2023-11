Profissionais da Educação Infantil participam de consulta pública para construção de matriz curricular

17/11/2023 |

12:30 |

41

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio do Departamento de Educação Infantil, realizou nesta quinta (16) e sexta-feira (17) a 3ª consulta pública com cerca de 400 professoras e supervisoras das unidades de Educação Infantil que atendem aos seguintes segmentos: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. O encontro aconteceu no Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), no bairro de Mangabeira VIII.

“Nosso objetivo foi analisar a matriz curricular elaborada ao longo dos meses nas unidades educacionais e construir novos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, implementando estratégias para ampliar a parte diversificada da proposta curricular. Um processo formativo mediado pela equipe técnica-pedagógica do Departamento de Educação Infantil que visa continuar o trabalho de construção de estruturas que possibilitem um caminhar pedagógico”, explicou a chefe do Departamento de Educação Infantil da Sedec-JP, professora doutora Sonaly Lima.

Durante os dois dias de encontro, as profissionais, inicialmente, participaram de um momento coletivo onde foi apresentado a linha do tempo da construção da proposta curricular e seus desdobramentos. Em seguida, os profissionais foram direcionados para os grupos de trabalho.

“A consulta pública é um processo de construção, de dar visibilidade à infância que está em nossos braços para a construção de um projeto com múltiplas faces. A face da criança que precisa do afeto, a face da criança que precisa do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento psicoemocional, mas dentro de um processo que valorize a sua história e a sua pertença cultural. Como supervisora, colaboro com a minha categoria nesse processo coletivo”, disse a supervisora do Centro Municipal de Educação Infantil Boa Esperança, Bernadete de Lourdes Santos.

Após essa 3ª consulta pública as colaborações serão analisadas e incorporadas na matriz curricular da educação infantil trazendo esta interlocução para o centro da proposta curricular, a articulação possível entre normativas, teorias, saberes das crianças e dos profissionais que atendem a este segmento da educação básica.