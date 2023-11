Conab doa duas toneladas de alimentos para Cozinha Solidária da Prefeitura de João Pessoa

A visita do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, a João Pessoa, nesta quinta-feira (16), marcou a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no estado. Na ocasião, ele doou cerca de duas toneladas de alimentos para 300 famílias cadastradas na Cozinha Comunitária Bela Vista, no bairro do Cristo Redentor, administrado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

“A minha visita aqui marca um símbolo de uma retomada, porque o PAA lá atrás, em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, foi o grande braço do poder público pra erradicar a fome. O PAA compra comida da agricultura familiar e dos assentamentos e doa para as cozinhas comunitárias, e o Governo Federal determinou recursos para a Conab comprar os alimentos produzidos por eles, ação em parceria com o MDS e MDA (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar)”, explicou o presidente da Conab, Edegar Preto.

“Nós queremos não só abastecer as cozinhas solidárias, mas também, junto com o MDS e MDA, estruturar as cozinhas solidárias, com equipamentos, fogões, panelas e com dignidade, para que as pessoas que precisam dessa comida se alimentem de uma forma decente e recuperem a autoestima e dignidade”, reforçou.

Nessa primeira doação os alimentos vieram do assentamento do município paraibano Pedras de Fogo. Cada família foi beneficiada com cinco quilos de alimentos. O kit de alimentos doados à comunidade era composto por inhame, macaxeira, batata doce, milho, mamão e abacaxi.

“Nós temos uma parceria com a Conab e eles definiram a distribuição de alimentos, através das cozinhas comunitárias pelo nosso trabalho desenvolvido, pela política de segurança alimentar implementada na Capital. Nessa visita a João Pessoa, a comitiva da Conab veio conferir pessoalmente o nosso trabalho, a nossa execução e iniciar a distribuição dos alimentos”, explicou Norma Gouveia, secretária da Sedes.

Segundo ela, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Sedes, mantém seis cozinhas comunitárias, que servem 600 refeições por dia em cada uma, além de dois restaurantes populares e o Banco de Alimentos.

Ana Carolina recebe os alimentos na Cozinha Comunitária Bela Vista há mais de um ano. Ela vem acompanhada do marido e das duas filhas pequenas, Anaellem, de 10 anos, e Ariel, de seis meses. “É uma maravilha esse trabalho. As refeições aqui cortam bastante a nossa despesa, ainda mais porque meu marido está desempregado”, disse.

Edenice da Silva, de 40 anos, também se diz grata pelo benefício dos alimentos. “Todos os dias venho aqui com meus quatro filhos. Ajuda muito porque estou desempregada e vivemos apenas com o benefício do Bolsa Família e do Pão e Leite”, disse.

Além do presidente da Conab e da secretária Norma Gouveia, estiveram presentes os diretores executivos da Conab, Ivoneide Araújo, diretora de Segurança Alimentar da Sedes e Ítalo Procópio, nutricionista, coordenador de Segurança Alimentar e Nutricional da Sedes.