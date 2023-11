ASSISTIR AO VIVO Bolívia x Peru E Venezuela x Equador Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (16/11)

A partida entre Bolívia x Peru E Venezuela x Equador é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (16/11) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem BRASIL como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

–>

E

Portanto, a transmissão das partidas das Eliminatórias Sul-Americanas serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo, ao vivo. Para acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. O campeonato na série B está a cada vez mais competitivo. Cabe lembrar, entretanto, que a Globo, a princípio, comprou apenas’ os jogos em que o BRASIL é mandante. Os jogos em que envolve o Brasil, mas que o país não é mandante ainda estão me negociação e, pode ser que o SBT compre os direitos de transmissão.

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

 

PALPITES ELIMINATÓRIAS AMÉRICA DO SUL

17:00 Bolívia 1 x1 Peru

19:00 Venezuela 2 x 1 Equador

21:00 Colômbia 1 x 2 Brasil

21:00 Argentina 2 x 2 Uruguai

21:30 Chile 2 x 1 Paraguai

MELHORES ODDS SUL-AMERICANA: ESPORTES DA SORTE

ESCALAÇÕES Bolívia x Peru E Venezuela x Equador

Bolivia

Viscarra; Medina, Quinteros, Sagredo, Haquin, Fernandez; Villarroel, Justiniano, Bejarano; Ramallo, Moreno

Peru

Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Polo, Yotun, Tapia, Zanelatto; Carrillo; Guerrero

E

Venezuela

Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Bello, Martinez, Herrera; Machis, Rondon, Soteldo

Ecuador

Dominguez; Torres, Pacho, Hincapie; Preciado, Paez, Caicedo, Gruezo, Chavez; Rodriguez, Campana

Assista Bolívia x Peru E Venezuela x Equador ao vivo, grátis, na internet ou TV, HOJE (16/11) às 17 hs

Assim, como informado, os jogos do Brasileirão da Série B, poderão ter transmissão pelo PPV do Premiere, no GE.com, SPORTV e na Globo, veja a tabela de transmissão abaixo.

16:30 Colômbia x Uruguai SporTV, Canais Globo, NOW…

19:00 Bolívia x Equador SporTV 5, Bet365, DIRECTV Sports…

20:00 Argentina x Paraguai SporTV 2, Canais Globo, …

20:00 Chile x Peru SporTV 4, Bet365, Andina de Television, Ch…

20:30 Brasil x Venezuela SporTV, Globo, Canais Globo, …

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições, com uma equipe resiliente que pode derrotar os favoritos a qualquer momento.

Equador: A Ameaça das Altitudes Compartilhando o título de “melhor altitude de futebol” com a Bolívia, o Equador tem uma vantagem quando joga em casa, sempre oferecendo uma competição dura.

Bolívia: A Força da Altitude A Bolívia é uma equipe temida em casa, devido à sua altitude extrema, o que torna os jogos lá uma tarefa hercúlea para os adversários.

Venezuela: A Ascensão Constante A Venezuela tem mostrado melhorias notáveis nos últimos anos, transformando-se de uma equipe subestimada em um oponente respeitável.

Peru: A Ressurgência Depois de uma breve ausência da Copa do Mundo, o Peru ressurgiu, qualificando-se para o torneio em 2018 e continuando a sua busca por mais glórias.

Estas eliminatórias sul-americanas são um campo de batalha intenso, onde cada vitória é celebrada e cada derrota é uma lição aprendida. O continente espera ansiosamente para ver quais desses 10 países terão a honra de representar a América do Sul na próxima Copa do Mundo da FIFA.