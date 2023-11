Após registro do Blog, TJPB desobstrui rua usada para estacionar carros de desembargadores

Após registro feito pelo Blog na semana passada, o Tribunal de Justiça da Paraíba desobstruiu a rua em frente à Praça dos Três Poderes, no Centro de João Pessoa. Hoje pela manhã leitores do Blog passaram pelo local e fizeram fotos da via.

A rua havia sido transformada, temporariamente, em área de estacionamento para os carros dos desembargadores e servidores do TJ. É que o piso da garagem onde os carros são estacionados no Tribunal está em reforma.

O trecho interditado é caminho para quem se desloca em direção ao Pavilhão do Chá. Felizmente agora ele está desobstruído. A mobilidade urbana de João Pessoa agradece.