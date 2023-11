Como comprar presentes de Natal e evitar dívidas

Com a proximidade do Natal, cresce a expectativa dos empresários pelo aumento nas vendas no comércio paraibano, mas também não faltam consumidores ávidos em gastar. O JORNAL DA PARAÍBA ouviu especialistas que deram dicas de como se planejar desde já para as despesas típicas da época como a elaboração da ceia natalina, compra de presentes de Natal e de amigos secretos e compras das tradicionais roupas e calçados.

Quem está endividado, o importante é reservar o pagamento do 13º salário para quitar ou amenizar os débitos. Já para quem possui as finanças equilibradas, levantar despesas e receitas para limitar o consumo também é importante.

Como se preparar para as despesas com presentes de Natal

O palestrante e consultor financeiro Erasmo Vieira revelou que o Natal e fim de ano “são as festas do consumismo” e alertou: “as compras de presentes de Natal só estão liberadas para aqueles que podem contar com o seu próprio dinheiro. Quando você utiliza o dinheiro dos outros, por exemplo bancos e administradoras de cartões de crédito, pagará juros caros. Veja se pagar estes encargos compensa, antes de fazer compras de presentes de Natal por impulso”, enfocou.

Como usar o 13º salário para quitar dívidas

Para aqueles que estão endividados, é recomendado reservar o pagamento do 13º salário para quitar ou reduzir suas dívidas. Já para aqueles com as finanças equilibradas, é essencial avaliar suas despesas e receitas para limitar o consumo e evitar dívidas desnecessárias.

Vale lembrar que o pagamento do 13º salário deve ser feito em duas parcelas, a primeira até sábado, e a segunda, até 20 de dezembro.

Para o economista Cláudio Rocha, novembro e dezembro são os meses em que chegam recursos extras na vida do trabalhador, mas a forma como usar o dinheiro depende da situação financeira de cada família.

Para quem acumulou dívida e está com dificuldade de paga-las, o economista é enfático: a pessoa inadimplente precisa esquecer comemorações da época e tentar arrumar seu orçamento. “Neste caso não há o que discutir. A dica é quitar as dívidas que estão em atraso ou pelo menos amortizá-las”.

Já o consumidor que está com as finanças equilibradas, mas possui um orçamento bem apertado, o economista recomenda atenção, pois qualquer deslize com despesas extras pode estourar o orçamento.

Cuidado com o consumismo no Natal

O terceiro caso citado pelo economista é do comprador que conseguiu comprar e não tem contas atrasadas e ainda assim consegue ter dinheiro sobrando. “Esse tem todo o direito de comemorar e fazer compras de presentes de Natal, gastar com confraternização, presentes e roupas novas”, contou.

Cláudio Rocha concorda que realmente é difícil resistir às tentações oferecidas pelo comércio, por isso é preciso prudência e planejamento para não extrapolar. “A questão é matemática e tenho que trabalhar dentro do que tenho. Quem quer fazer uma festinha no Natal e reunir amigos e familiares, o melhor é se planejar”.

Encarando as despesas de acordo com sua situação financeira

Primeiramente, é necessário fazer uma análise detalhada da situação financeira pessoal. Em seguida, é importante reservar recursos para quitar as dívidas, optando por compras de presentes de Natal à vista e evitando novos empréstimos.

Antes de mais nada, coloque no papel o recurso extra e o valor da festa, não esquecendo do número de convidados, estipular o valor dos presentes para não ter perigo de ultrapassar os limites do orçamento.

Quem está com o orçamento justo, vale cotizar o preço da ceia natalina. Dividir os gastos não compromete a renda. “O ideal é você não criar dívidas ao longo do ano e desde o mês de janeiro reservar um extra para as festas de fim de ano. Se conseguir reservar R$ 100 todo mês, em dezembro já tem R$ 1.200 e aí não compromete o 13º salário com a confraternização natalina”.

O consultor financeiro Erasmo Vieira disse que a partir desta semana o consumidor pode começar a se organizar e antes de tudo fazer um raio X da sua situação financeira. O próximo passo é guardar recurso para liquidar as dívidas, evitando empréstimos e preferindo compras de presentes de Natal à vista.

Na segunda semana, vale investir na pesquisa de preços no comércio, seguindo a lista do que vai comprar. Uma opção é olhar as páginas da internet.

Na terceira semana, Erasmo Vieira aconselha reunir a família e estabelecer as prioridades. E na quarta e última semana, realizar os gastos com a ceia. “O exagero deve ser evitado”, alerta.

Como fazer compras de presentes de Natal com planejamento financeiro

Para auxiliar no planejamento financeiro das despesas e compras de presentes de Natal , sugerimos um cronograma de atividades:

1ª Semana (24 a 30 de novembro)

– Analise a situação financeira pessoal e verifique o orçamento mensal;

– Priorize a quitação das dívidas para aliviar o orçamento mensal;

– Evite fazer novos empréstimos antes de avaliar se as parcelas cabem dentro do seu orçamento;

– Priorize compras de presentes de Natal à vista para evitar dívidas em 2014;

– Fuja do pagamento de juros.

2ª Semana (1º a 7 de dezembro)

– Realize pesquisas de preço e faça uma lista dos presentes a serem comprados;

– Utilize a internet para comparar os preços;

– Verifique se o valor total dos presentes está dentro do seu orçamento, evitando endividamento;

– Estabeleça prioridades e faça cortes, se necessário.

3ª Semana (8 a 14 de dezembro)

– Defina prioridades em conjunto com a família, decidindo entre presentes, roupas e viagens;

– Verifique o valor disponível para gastar com presentes, roupas e viagens;

– Faça negociações para respeitar o orçamento familiar;

– Estabeleça prioridades para obter o máximo proveito com as despesas.

4ª Semana (15 a 21 de dezembro)

– Faça as compras da ceia com equilíbrio, evitando exageros e desperdícios;

– Lembre-se do verdadeiro significado do Natal: confraternização e não somente presentes, gastos e comida;

– Planeje-se para não gastar além do necessário;

– Negocie e faça substituições nos alimentos, se necessário, para adequar o orçamento familiar.

Resumo

Com um planejamento financeiro adequado, é possível aproveitar as compras de presentes de Natal e outras despesas festivas de forma consciente, sem acumular dívidas e garantindo momentos especiais com amigos e familiares.

Lembre-se de que o mais importante é o vínculo afetivo e a confraternização, independentemente dos gastos materiais.

Para mais dicas e conteúdos sobre compras de presentes de Natal, acompanhe a editoria de Economia no Jornal da Paraíba.