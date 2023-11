Mutirão no Hospital Santa Isabel intensifica cirurgias de vasectomia e beneficia população da Capital

Pensando no bem-estar das famílias, o Hospital Santa Isabel realizou, neste sábado (11), a 1ª edição do Mutirão de Cirurgias de Vasectomia. A iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde (SMS), tem por objetivo ajudar no planejamento familiar da população e beneficiar ainda mais pessoas no mês de conscientização sobre a saúde do homem.

Durante todo o mês, está prevista a realização de 72 cirurgias, sendo 24 a cada sábado. O marceneiro Assis Domingos, de 53 anos, foi um dos primeiros pacientes beneficiados com o mutirão. Pai de quatro filhos, a mais nova com apenas 10 meses, Assis elogiou a iniciativa da Prefeitura e disse estar plenamente satisfeito com a decisão.

Ele destacou o atendimento recebido na Rede Municipal de Saúde e recomendou o procedimento para quem já possui mais de dois filhos. “Hoje em dia a situação econômica não está nada fácil, e com a cirurgia a gente pode levar uma vida mais tranquila, com planejamento, para não ficar fazendo filho à toa”, observou.

Quem também passou pela cirurgia neste primeiro dia do mutirão foi o vendedor Luan Cavalcante, de 33 anos. Há pouco tempo morando em João Pessoa, Luan contou que conheceu o programa através do agente de saúde que atua na área onde mora, e após conversar com a esposa decidiu realizar o procedimento. “Como nós já temos dois filhos, decidimos optar pelo procedimento, que é bastante simples, indolor, e que vai proporcionar um melhor planejamento para a nossa família. Fui muito bem assistido pela equipe em todas as consultas, e só tenho a agradecer à Prefeitura por essa iniciativa”, disse.

Procedimento simples e seguro – O urologista Rafael Rebouças disse que todos os meses o hospital realiza uma média de 20 cirurgias de vasectomia, e que em novembro o mutirão vai beneficiar 72 homens com a iniciativa.

Ele explicou que o procedimento é bastante simples e seguro, e não requer internação hospitalar. O urologista também esclareceu o mito de que a cirurgia poderia interferir na saúde sexual dos homens. “De forma alguma, não interfere em nada, isso é mais um mito que as pessoas sem a devida informação ficam reproduzindo. A cirurgia dura cerca de 30 minutos, o paciente tem alta no mesmo dia, e com três dias, em média, já está liberado para retornar às atividades, sem atividades físicas, o que acontece após sete dias”, observou.

Como participar? – Para poder ser beneficiado com o programa da Prefeitura, o paciente deve procurar o Hospital Santa Isabel, de segunda à sexta-feira, e realizar sua inscrição.

Alguns requisitos são necessários para a realização da cirurgia, como por exemplo, ter dois ou mais filhos, ou possuir idade acima de 21 anos. Após a inscrição, o usuário recebe o acompanhamento de toda a equipe, que inclui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, entre outros, e recebe todas as orientações necessárias para confirmar sua decisão, e posteriormente agendar o procedimento.