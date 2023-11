Setur-JP divulga roteiros turísticos da Capital na Festuris a partir desta sexta-feira

Os pontos turísticos de João Pessoa estarão em evidência a partir desta sexta-feira (10) e sábado (11) na Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, que será realizado no Centro de Feiras do Serra Park. A Feira chega à sua 35ª edição e a Secretaria Municipal de Turismo (Setur-JP) estará presente pela primeira vez com um estande próprio, permitindo uma maior interação e disponibilidade com os agentes de viagens e operadores de turismo nacional e internacional.

Foto RafaelPassos-Secom/JP Foto Rafael Passos/SecomPMJP

No estande, os profissionais terão a oportunidade de ‘visitar’ em realidade aumentada pontos turísticos como o Parque Solon de Lucena, Busto de Tamandaré, Feirinha de Artesanato, Farol do Cabo Branco, Parque Arruda Câmara, Centro Cultural São Francisco, Centro Histórico e a Praia de Tambaú. Também serão distribuídos brindes aos visitantes.

De acordo com o secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, a presença do destino João Pessoa no Festuris é de suma importância tendo em vista o potencial que o evento representa no Brasil e na América do Sul, em especial, na relação de atração de turistas do bloco Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. “É uma vitrine que amplia a possibilidade da vinda de mais turistas do Mercosul, além dos estados da região Sul, que têm aumentado o número em João Pessoa nos últimos dois anos”.

Na edição deste ano, o Festuris deve reunir mais de 16 mil profissionais do turismo dos mercados nacional e internacional, que devem participar de cerca de 20 mil reuniões de negócios. Estarão presentes na área da feira mais de 2,7 mil marcas, potencializando os resultados do evento, considerado um dos maiores da América Latina.

Cativando o Brasil – Antes de chegar a Gramado, a Setur-JP participou do Roadshow Cativando o Brasil, promovido pela Operadora Cativa, em parceria com a PBTur (Empresa Paraibana de Turismo) e ABIH-PB (Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, seccional Paraíba). A caravana paraibana passou pelas cidades de Florianópolis (SC), Lajeado e Novo Hamburgo (RS).