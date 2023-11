Carol Santos é a nova âncora do CBN Campina

A Rádio CBN recebeu, nesta segunda-feira (6), a nova voz que vai comandar o programa CBN Campina. Carol Santos é a nova âncora do programa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h.

Carol Santos é natural de Campina Grande e formada em Jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Ela é mestre em Desenvolvimento Regional pela mesma instituição, onde desenvolveu pesquisa sobre políticas públicas de saúde no combate as arboviroses.

A nova âncora do CBN Campina já passou pela Rádio CBN. Quando ainda era estudante de graduação, Carol comandou o programa CBN Universidade, fruto de uma parceria entre a UEPB e a Rede Paraíba.

O rádio sempre foi minha paixão (…) Fui me encontrando no rádio, meu TCC foi sobre o rádio, no mestrado também, minha experiência profissional também foi no rádio”, disse.

Agora, Carol Santos volta à CBN para comandar o programa jornalístico da casa, que conta ainda com o esportivo Bate Bola Campina, comandado por Bruno Rafael.

Ela afirma que o momento é de realização, por voltar à casa e também pela oportunidade de conviver com o público.

Tem sido uma realização pra mim, tanto por essa questão de voltar, eu que era do CBN Universidade e agora voltar no CBN Campina como âncora. É um desafio muito grande mas que estou encarando como uma realização pra mim. É um aprendizado diário, todo dia tem algo novo pra aprender e compartilhar, e essa convivência, a troca de experiência com o público. E principalmente se tratando de Campina Grande, que na minha opinião é uma cidade que ouve rádio, em casa, no trabalho no trânsito…”, relatou.