quase 125 mil candidatos da Paraíba podem fazer provas neste domingo

Pelo menos 124.519 candidatos podem fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 em toda a Paraíba, neste domingo (5). A Paraíba é o 12º estado brasileiro com o maior número de inscritos no exame neste ano.

Como nas últimas edições, o Enem será aplicado em dois domingos. No dia 5 de novembro, o candidato deverá fazer 45 questões de linguagens (sendo 40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), 45 questões de ciências humanas e redação. Já no dia 12 de novembro, o candidato terá que resolver 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

Os candidatos que vão fazer as provas precisam levar um documento de identificação e caneta esferográfica de tinta na cor preta, produzida em material transparente. O cartão de confirmação de inscrição é opcional e pode ser obtido e impresso por meio da página do participante.

Veja os horários de provas do Enem 2022 (horário de Brasília)