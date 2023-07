Educação

Prefeitura de João Pessoa inicia atualização cadastral do Programa Apoio Universitário nesta segunda-feira

30/07/2023 | 18:00 | 85

O Programa Apoio Universitário inicia, nesta segunda-feira (31), a atualização cadastral dos beneficiários, seguindo até o dia 8 de agosto, em duas etapas. Gerido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), os alunos que estão cadastrados no programa devem ficar atentos ao seu Whatsapp, por onde será enviado o link do formulário para atualização cadastral.

Na primeira etapa, os alunos que já estão dentro do programa devem enviar via Google Forms, em formato de PDF, os documentos pessoais como RG, CPF, declaração de matrícula (pré-matrícula ou declaração de vínculo) da instituição de ensino, histórico universitário atualizado, comprovante de residência, assim como os dados bancários.

Em uma segunda etapa, será feita a assinatura dos termos de compromisso, que será realizada presencialmente, na Sedes, no Centro Administrativo Municipal, que fica em Água Fria, entre os dias 3 e 8 de agosto, com horário de atendimento das 8:30 às 16:30, sem intervalo para almoço.

O beneficiário que não realizar a sua atualização cadastral não fará mais parte do programa. Em caso de dúvida, os beneficiários podem entrar em contato através do telefone (83) 99640-7294 ou (83) 3213-5354 ou do e-mail [email protected]

O programa – O Apoio Universitário é voltado para alunos do Ensino Superior em vulnerabilidade social que estejam matriculados em instituições públicas ou privadas, visando fornecer apoio financeiro para que possam viabilizar sua graduação. Um investimento de quase R$2 milhões anualmente com recursos próprios da Prefeitura.

Os estudantes que são contemplados com o Bolsa Família recebem o apoio municipal com o valor correspondente a um sexto do salário mínimo vigente (R$217). Já os que estão apenas no CadÚnico recebem o Apoio Universitário correspondente a um terço do salário mínimo vigente (R$434,00).