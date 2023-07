Thardelly Lima publica registro com 'Seu Barriga' e comemora parceria

Compartilhe















O ator paraibano Thardelly Lima, publicou nas redes sociais o primeiro registro de uma gravação que faz com Edgar Vivar, o Seu Barriga do programa “Chaves”. O mexicano estará na capital paraibana João Pessoa participando do Imagineland, evento de cultura pop que acontece de sexta-feira (28) a domingo (30) no Centro de Convenções.

SEU BARRIGA!!!! VCS NÃO TEM NOÇÃO DISSO? EU VOU GRAVAR COM SEU BARRIGA, KRAI!!! 🥹❤️ pic.twitter.com/uSXXhWkIrI

Thardelly e Edgar devem participar do novo programa humorístico da Globo, “No Corre”. Segundo informações preliminares, a atração deve ir ao ar primeiro no Mutishow e, em 2024, vai estrear em TV aberta na Globo. Gaby Amarantos, César Maracujá e Erico Brás também estão no elenco.

Nas redes sociais, Thardelly falou sobre a emoção de gravar com Edgar Vivar. Vários fãs do Seu Barriga comemoraram a parceria.

Bruna Couto

Campinense, jornalista pela UEPB e repórter no Jornal da Paraíba e g1 Paraíba. Apaixonada pelo Nordeste e sempre em busca de histórias que nos fazem sonhar.

