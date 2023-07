Em João Pessoa

Prefeito participa de abertura do 13° Mutirão Brasileiro de Comunicação da Igreja Católica

13/07/2023 | 20:00 | 64

A cidade de João Pessoa sedia de 13 a 16 de julho o 13° Mutirão Brasileiro de Comunicação, promovido pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e organizado este ano pela Arquidiocese da Paraíba, com apoio da Prefeitura de João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena participou, na tarde desta quinta-feira (13), da abertura oficial do evento, que está sendo realizado no Centro de Convenções da Paraíba.

“Ficamos muito felizes em receber pessoas de todo o Brasil para conhecer a nossa cidade e discutir um tema tão importante como a comunicação nos dias de hoje. Espero que tenham um grande encontro e promovam bons debates”, afirmou Cícero, que estava acompanhado da primeira-dama Lauremilia Lucena.

O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, destacou que o tema do encontro em 2023 é ‘Comunicar para a Cultura do Encontro’. “João Pessoa se torna agora a Capital do encontro. Temos que realizar uma comunicação que promova a vida e gere alegria. Que sejamos capazes de comunicar com eficiência os valores pregados por Jesus Cristo”, afirmou.

O encontro tem o objetivo de fomentar o debate e aprimorar as práticas comunicativas dentro da Igreja Católica. O evento reúne comunicadores, agentes pastorais, estudantes, religiosos e profissionais de diversas áreas interessados no diálogo entre a fé e a comunicação.