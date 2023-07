Até 17 de julho

Arte das Sereias da Penha é destaque na Multifeira Brasil Mostra Brasil

11/07/2023 | 20:00 | 49

As artesãs pessoenses que integram o projeto Sereias da Penha estão com estande na Multifeira Brasil Mostra Brasil (BMB). Atualmente, sete artesãs da capital transformam escamas de peixe e conchas em obras de arte, como luminárias, quadros, brincos, colares, peças de roupa, anéis e uma variedade de produtos. Trabalho que já foi reconhecido no maior evento de moda do Brasil, a São Paulo Fashion Week. As Sereias da Penha contam com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest).

Na BMB, o grande atrativo do estande tem sido as luminárias em conchas. Elas são produzidas por uma marisqueira do município de Cabedelo que, recentemente, se juntou às Sereias da Penha. “Essa peça já teve destaque internacionalmente. Estamos muito felizes em poder participar desse evento, tão grandioso, e mostrar um pouco da arte que produzimos em João Pessoa, na praia da Penha, para os frequentadores da multifeira”, destacou Aline Gouveia, uma das artesãs que integra o grupo.

As Sereias da Penha têm a sede localizada em um anexo do Restaurante Muxima, à beira mar. Lá, elas recebem turistas de vários lugares do país, que chegam para conhecer as piscinas naturais da praia da Penha. Os visitantes ficam encantados com o trabalho. “Tanto os artigos de decoração, como os acessórios, chamam a atenção dos turistas. A gente fica feliz, porque temos todo o trato com a escama do peixe, existe todo um processo até elas se transformarem em artesanato. Saber que elas saem da nossa cidade, do nosso Estado e ganham o mundo, é muito gratificante”, afirmou Joseane Izidro da Silva, uma das artesãs.

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone: (83) 99626-0960 ou pelo Instagram do grupo de artesãs: @sereiasdapenha.