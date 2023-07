Educação ambiental

Emlur participa da Multifeira Brasil Mostra Brasil destacando coleta seletiva

07/07/2023 | 16:00 | 55

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) participa da Multifeira Brasil Mostra Brasil, que começa nesta sexta-feira (7), às 17h, no Centro de Convenções de João Pessoa. Além de um estande para realização de ações educativas sobre coleta seletiva de resíduos, haverá apresentação do grupo de teatro da Emlur e do grupo de percussão, Baticumlata, às 19h.

Conforme o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, quem passar pelo estande vai receber orientações sobre como fazer a coleta seletiva. “Recentemente, lançamos o Programa Municipal de Coleta Seletiva, com ampliação do serviço aos condomínios residenciais com mais de três pavimentos, e estamos disponibilizando o recolhimento de resíduos recicláveis mediante adesão da população”.

Para ele, a exposição no evento contribui para despertar na população a conscientização sobre o cuidado com o meio ambiente. A coordenadora de Educação Ambiental, Carol Estrela, comenta que a população receberá informações sobre o correto descarte de resíduos. “É preciso separar os resíduos secos, que são os materiais recicláveis, dos resíduos úmidos, que são os orgânicos e os rejeitos”.

Ainda na temática da coleta seletiva, a Emlur apresenta aos visitantes do evento os novos pontos de entrega voluntária (PEVs). Os equipamentos estão sendo instalados em alguns locais da cidade, onde há grande fluxo de pessoas, para que elas possam descartar resíduos recicláveis para a coleta seletiva.

A adesão ao serviço de coleta seletiva é feita pelo programa Prefeitura Conectada, por meio do endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10

Arte e cultura – O grupo de percussão da Emlur, Baticumlata, apresenta a temática da coleta seletiva nas músicas e nos próprios materiais reciclados utilizados como instrumentos musicais. O grupo de teatro também participa da apresentação desta sexta-feira (7).

Os artesãos da Divisão de Arte e Cultura (Diac) expõem as peças produzidas com materiais reaproveitados. Segundo a coordenadora Risonete Guedes, o estande conta com peças em papel, metal e plástico – como nuvens produzidas com garrafas PET, cestas e luminárias.

“O importante é passar a mensagem da reciclagem e do reaproveitamento de resíduos. Os materiais poderiam ser descartados irregularmente, poluindo a cidade e os rios, mas estão sendo utilizados para produzir arte”, destaca Risonete Guedes.

O evento – A Multifeira Brasil Mostra Brasil acontece até o dia 16 de julho, das 16h às 22h, com expectativa de público de mais de 100 mil pessoas. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). Há gratuidade para crianças de até 12 anos e idosos acima de 65 anos. O custo do estacionamento é de R$ 8.