Últimos dias

João Pessoa disponibiliza vacina contra Influenza até esta sexta-feira em diversos serviços de saúde

28/06/2023 | 17:00 | 55

Há três dias para o encerramento da campanha que previne a gripe, a Prefeitura de João Pessoa reforça o alerta para importância da vacina que pode proteger contra três tipos de cepas do vírus Influenza (A-H1N1, A-H3N2 e B). Nos casos mais graves, geralmente, existe dificuldade respiratória, com a necessidade de hospitalização, podendo evoluir para a síndrome respiratória aguda grave (Srag) ou mesmo óbito.

Nesta quinta-feira, (29), a assistência por meio da vacinação começa em diversos serviços de saúde a partir das 7h e segue até as 22h, de acordo com a programação e o funcionamento de cada serviço, com a oferta também das vacinas que protegem contra Covid-19 e todas do calendário de rotina.

Além das unidades de saúde da família (USFs), Centro Municipal de Imunização e policlínicas municipais, as vacinas estão disponíveis no ponto fixo instalado no Mangabeira Shopping a partir das 13h e um ponto de apoio com a oferta apenas do imunizante que protege contra Influenza no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, que funciona no período das 9h às 20h.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Embora as pessoas de todas as idades sejam suscetíveis ao vírus Influenza, alguns grupos são mais vulneráveis a desenvolver complicações em decorrência da doença. Nesse sentido, destacam-se as gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de cinco anos e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais, especialmente cardiorrespiratórias, obesidade, diabetes, imunossupressão, dentre outros. Portanto, todos os esforços devem ser mantidos para vacinar esses grupos prioritários.

Locais para vacinação em João Pessoa nesta quinta-feira (29):

Vacinação contra Influenza:

(Para toda a população a partir dos seis meses de idade)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

(Policlínica de Mangabeira funciona das 7h às 11h e das 13h às 16h)

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

– Espaço Cultural José Lins do Rego – 9h às 20h(Na exposição ‘Vacina, Ciência protegendo vidas!’)

Vacinação contra Covid-19:

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (60 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

(Policlínica de Mangabeira funciona das 7h às 11h e das 12h às 16h30)

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Todos os públicos – acesso pelo drive-thru

Crianças de 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (60 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

(Policlínica de Mangabeira funciona das 7h às 11h e das 12h às 16h30)

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Todos os públicos – acesso pelo drive-thru

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer pediátrica

2ª dose: Pfizer pediátrica (56 dias)

3ª dose: Pfizer pediátrica (120 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

(Policlínica de Mangabeira funciona das 7h às 11h e das 12h às 16h30)

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Todos os públicos – acesso pelo drive-thru

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (60 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e de 12h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Todos os públicos – acesso pelo drive-thru

Com a Pfizer Bivalente (sem agendamento)

Público geral acima de 18 anos, pessoas com deficiência, imunocomprometidas e com comorbidades acima de 12 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde

1ª dose: Dose única de reforço

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

(Policlínica de Mangabeira funciona das 7h às 11h e das 12h às 16h30)

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Unidades de Saúde da Família – 7h às 11h e das 12h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Todos os públicos – acesso pelo drive-thru

Vacinação Domiciliar

– Pessoas acamadas e restritas ao leito que fazem parte do grupo prioritário

Agendamento: (83) 98645-7727

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*Exceção das USFs: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV e Jardim Planalto.