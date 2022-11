Na segunda-feira

Prefeitura de João Pessoa inaugura Espaço da Mulher com cursos de capacitação

19/11/2022 | 08:00 | 43

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres, inaugura na próxima segunda-feira (21), às 9h, o Espaço da Mulher. O serviço vai funcionar no prédio do Paço Municipal, no bairro do Centro.

“Nosso objetivo com esse projeto é atender as mulheres de João Pessoa, com o propósito de garantir qualificação, crescimento profissional e dignidade. Nesse espaço teremos a oferta de cursos, atividades e muita informação para que elas possam realizar aqui os seus sonhos”, declarou a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Nena Martins.

O espaço vai oferecer gratuitamente cursos e oficinas de capacitações, em parceria com outras instituições. Serão destinadas 15% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica.