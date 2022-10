Nesta sexta-feira

Salas de vacinas de João Pessoa seguem imunizando contra Covid-19, Poliomielite e Influenza

13/10/2022 | 17:30 | 59

A rede de saúde de João Pessoa segue promovendo as campanhas que estão ativas do Ministério da Saúde ofertando as vacinas contra Covid-19, Influenza e Poliomielite. Em toda rede de assistência preventiva da Prefeitura da Capital, são administradas também as vacinas que constam no Programa Nacional de Imunizações, que são as do calendário de rotina.

“A população não pode relaxar e deve se proteger de doenças que são imunopreveníveis, que são aquelas podem ser evitadas com as vacinas, a exemplo de sarampo, catapora (varicela), hepatites, Covid-19 e paralisia infantil”, explicou Fernando Virgolino, chefe da seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Nesta sexta-feira (14), além das unidades de saúde da família (USFs) e policlínicas municipais, as vacinas podem ser administradas no Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, a partir das 8h. Já o Shopping Mangabeira, que conta com um posto fixo de apoio, funciona no período das 13h às 22h e está vacinando contra Covid-19 e Poliomielite. Como parte das comemorações da Semana das Crianças, a Secretaria Municipal de Saúde também mantém postos nesta sexta na Praia da Penha e no Parque Arruda Câmara, das 13h às 18h.

Podem receber as vacinas contra a Covid-19 o público a partir de três anos de idade (1ª dose); além das segundas doses da Coronavac (28 dias após a primeira), Pfizer (60 dias), Astrazeneca (90 dias) e Janssen. As vacinas Coronavac estarão sendo ofertadas em 10 unidades de saúde de referência, para quem tem a necessidade de tomar a segunda dose.

Já a terceira dose está disponível ao público 12+ (120 dias após a segunda dose), aos imunossuprimidos (28 dias) e aos trabalhadores de saúde (120 dias). Já a quarta dose é voltada ao público a partir de 30 anos, que recebeu a terceira dose há pelo menos 120 dias.

Documentos necessários – Os responsáveis pelas crianças de 3 a 11 anos devem levar Cartão SUS ou CPF, além de um comprovante de residência de João Pessoa. Crianças com comorbidades ou alguma deficiência deverão apresentar laudo ou declaração médica que comprove a doença. Para a segunda dose é necessário apresentar o cartão de vacinação e documento com foto.

Para receber a primeira dose da vacina a partir dos 12 anos é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em João Pessoa. Já para a D2, D3 e D4 é obrigatório apresentar o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto, além de comprovação documental para trabalhadores de saúde e laudo médico para imunossuprimidos.

Locais para tomar a 2ª dose com o imunizante Coronavac nesta sexta-feira (14):

Horários: 8h às 11h e das 12h às 16h

Distrito Sanitário I

– USF Cruz das Armas I

– USF Verde Vida

Distrito Sanitário II

– USF Mudança de Vida

– USF Estação Saúde

Distrito Sanitário III

– USF Nova Aliança – está funcionando na Rua Otília Ferreira de Lima, nº 124 – Mangabeira VI

Distrito Sanitário IV

– USF Alto do Céu Integrada

– USF Matinhas / Paulo Afonso

Distrito Sanitário V

– USF Bancários

– USF Bessa

Postos de vacinação para demais imunizantes:

Crianças a partir dos 3 anos (sem agendamento)

1ª dose: Coronavac

2ª dose: Coronavac (28 dias)

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

Crianças a partir dos 5 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer

2ª dose: Pfizer (60 dias)

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 16h

Crianças de 6 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose Coronavac

2ª dose: Coronavac (28 dias)

– Salas de vacinas nas USFs* – 8h às 11h

– Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Coronavac (28 dias), Astrazeneca (90 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

– Salas de vacinas nas USFs*– 8h às 11h

– Mangabeira Shopping (drive e pedestres) – 13h às 22h

Praia da Penha – 13h às 18h

– Todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação

– Poliomielite

– Influenza

– Covid-19

1ª dose: 3+

2ª dose: 3+

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

Parque Arruda Câmara (Bica) – 13h às 18h

– Todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação

– Poliomielite

– Influenza

– Covid-19

1ª dose: 3+

2ª dose: 3+

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

*exceção das USFs (Vieira Diniz, Novais VI, Mandacaru VII, Mandacaru VIII, Ilha do Bispo, Timbó I, Água Fria, Rosa de Fátima, Jardim Planalto e Alto do Céu)