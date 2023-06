BARBIERI NÃO É MAIS TÉCNICO DO VASCO E CENI E MACHADO SÃO ESPECULADOS

Em uma reviravolta surpreendente, o Clube de Regatas Vasco da Gama anunciou a demissão do técnico Maurício Barbieri após a derrota para o Goiás em partida realizada em casa, onde o placar mínimo decretou mais uma derrota para o time carioca. A pressão sobre Barbieri aumentou consideravelmente nas últimas semanas, com uma sequência de resultados negativos e um desempenho abaixo das expectativas no Campeonato Brasileiro.

Com a saída de Barbieri, especulações sobre seus possíveis substitutos começaram a surgir. Entre os nomes mais comentados estão os de Rogério Ceni e Roger Machado, dois treinadores experientes e renomados no futebol brasileiro.

Rogério Ceni, ex-goleiro e ídolo do São Paulo, teve passagens marcantes como treinador, principalmente pelo Fortaleza, onde conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro da Série B em 2018 e a Copa do Nordeste em 2019. Sua experiência e estilo de jogo ofensivo poderiam trazer um novo fôlego ao Vasco, que busca se reerguer após um período conturbado.

Já Roger Machado, ex-jogador e com passagens como técnico por diversos clubes, incluindo Palmeiras e Bahia, possui uma abordagem tática interessante e é conhecido por sua capacidade de desenvolver jovens talentos. Sua contratação poderia trazer um olhar estratégico e um trabalho de longo prazo ao Vasco, visando reconstruir o clube e prepará-lo para futuras competições.

No entanto, é importante destacar que as especulações sobre a chegada de Ceni ou Machado ainda não foram confirmadas oficialmente pelo Vasco da Gama. A diretoria do clube está avaliando cuidadosamente todas as opções disponíveis antes de tomar uma decisão definitiva sobre o novo comandante da equipe.

Enquanto isso, os torcedores do Vasco permanecem ansiosos e esperançosos por mudanças que possam reverter o atual cenário e levar o clube de volta ao caminho das vitórias. O momento é de reflexão e planejamento, visando encontrar um técnico que possa trazer estabilidade e resultados positivos para o Gigante da Colina.

