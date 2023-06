São João Multicultural

Primeira noite de shows reúne multidão no Parque Solon de Lucena

23/06/2023 | 10:00 | 529

A primeira noite do São João Multicultural de João Pessoa, no Parque Solon de Lucena, nesta quinta-feira (22), foi um festival de atrações e de público. O evento contou com apresentações de peso, entre elas, Eliane, a rainha do forró, que fez todo mundo dançar, e Luka Bass, que cativou a multidão com sua simpatia e energia. Realizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), a festa junina segue até o domingo (25), sempre a partir das 19h.

“Mais uma vez, a Funjope e a Prefeitura de João Pessoa dão uma lição da capacidade e da competência na organização do São João. Hoje abrimos com chave de ouro o nosso ciclo de shows. A Eliane fez um show memorável; Luka Bass com uma presença bonita, um público cativante. A noite toda foi muito agradável”, comemorou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele disse que, conforme informações da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana, foi uma noite tranquila. “Isso mostra como o prefeito Cícero está acertando na sua política e na sua linha de cultura e dos grandes eventos massivos da cidade de João Pessoa”, acrescentou.

A segurança, de fato, tem sido destaque nos eventos realizados pela Funjope. Assim como aconteceu nos festivais de quadrilhas de João Pessoa e da Paraíba, a festa no Parque Solon de Lucena começou tranquila, sem nenhum registro de ocorrência.

“O evento está tranquilo, graças a Deus. Nosso policiamento está todo distribuído. São entre 120 e 150 homens nas diversas modalidades. Temos policiamento a pé, a cavalo, em motos, em viaturas, Força Tática, Força Regional, enfim, tudo para promover a segurança do cidadão que vem assistir ao São João na nossa área”, ressaltou o major Souza Neto, subcomandante do 1º Batalhão de Polícia Militar.

Artistas – A cantora Eliane está comemorando 40 anos de carreira e disse que João Pessoa é o lugar para comemorar. “A emoção é muito grande porque esse lugar me acolhe sempre com um abraço, o carinho do público fiel. Sou muito feliz e grata a todo mundo que ama meu trabalho. Trazemos sempre muito forró, a nossa música, a nossa cultura, forró das antigas, o romantismo que já pegou desde o início de carreira e que todo mundo gosta”, disse.

Se recuperando de uma fratura, o cantor Luka Bass deixou a dor de lado e fez bonito no palco. “Estou muito feliz de tocar aqui no São João de João Pessoa, juntamente com toda equipe da Funjope. É sempre bom encontrar essa energia do público. Então, fico muito feliz de verdade”, declarou o artista.

O show de abertura foi do cantor Fabrício Rodrigues e, para fechar, teve apresentação da cantora paraibana Danieze Santiago, que contou com uma participação especial da cantora mirim Estella Louise, segundo lugar no programa Canta Comigo Teen, da Rede Record. “Estou muito ansiosa porque sempre foi meu sonho cantar com Danieze. Sou muito fã e é uma experiência que eu nunca vou esquecer”, declarou.

Público – O São João Multicultural de João Pessoa atraiu, nesta quinta-feira, o público de João Pessoa, mas também quem mora em outros estados. O aposentado Aloísio Andrade, que é de Recife (PE), veio visitar a família na cidade e soube do evento.

“Vim com minha esposa e posso dizer que tivemos muita sorte por estar aqui. Um evento maravilhoso”, elogiou. A esposa, Eliana de Almeida, emendou: “Estou amando. Por isso, eu gosto de João Pessoa. Aqui a gente chega e é surpreendido. Está muito bom”.

Moradora do Ceará, a estudante Priscila Davi veio para a cidade com um grupo de amigas. “Estou gostando demais. Eliane é uma cantora muito conhecida na nossa região e nós gostamos muito de forró. Então, estar aqui está sendo muito bom, um evento excelente”, afirmou.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu-JP, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Cultura da Paraíba.

Programação – Os shows seguem nesta sexta-feira (23), véspera de São João, com as apresentações de Berinho Lima, James Sousa e Vicente Nery. Já no sábado (24), sobem ao palco Forró da Live, Israel Muniz e Walquíria Santos. Para fechar a programação, no domingo (25), tem João Lima, Cavalo de Pau, Banda Encantu’s e Vaqueiro Milcemar.

O São João Multicultural de João Pessoa teve início no dia 7 de junho, com o XVII Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa, que seguiu até o domingo (11). Teve também o XX Concurso Paraíba Junino, de 12 a 16, ambos com média de oito mil pessoas por noite.