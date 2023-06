Evento

Secretário de Esporte participa de encontro nacional em Curitiba

23/06/2023 | 17:00 | 48

O secretário de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Kaio Márcio, representou a Prefeitura de João Pessoa em Encontro Nacional de gestores do Brasil do segmento esportivo, em Curitiba. O evento terminou nesta sexta-feira (23) e na pauta foram abordados temas sobre elaboração de projetos da Lei de Incentivo Federal e sobre a possibilidade de construção de parcerias com o Ministério do Esporte.

“Encontro muito bom. Um tempo de muito aprendizado e muita troca de informações entre os secretários. Estive com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e com a ministra do Esporte, Ana Moser. Foram várias palestras com cases de sucesso, Lei de Incentivo do Esporte, como o Brasil está tratando atualmente e as suas dificuldades com os enfrentamentos que temos pela frente. Foi um encontro muito válido e tenho certeza que vai somar muito na gestão do prefeito Cícero Lucena para ofertar sempre mais ao nosso esporte”, comentou Kaio Márcio.

Um dos exemplos compartilhados por Kaio Márcio no evento na capital paranaense foi em relação ao sucesso do projeto ‘Campeões do Amanhã’. Atualmente, a Prefeitura de João Pessoa oferta 14 modalidades no ‘Campeões do Amanhã’: basquete, canoagem olímpica, canoagem oceânica, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, jiu-jitsu, natação, polo aquático, triathlon, vôlei e vôlei de praia. Cerca de 4.500 alunos da Rede Municipal de Ensino são beneficiados com o programa.

“Ficamos muito satisfeitos por desenvolver esse projeto em nossa cidade. Somos um dos poucos municípios do País a ofertar tanta atividade assim de forma gratuita para crianças e adolescentes. O nosso objetivo é expandir cada vez mais e, além de gerar oportunidade, queremos descobrir novos talentos”, finalizou.