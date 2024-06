Que Horas Começa RENASCER E TELA QUENTE?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 03/06.

Segunda-feira, 03/06/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessão da Tarde – Táxi

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Tela Quente – Alerta Vermelho

00:15 Jornal da Globo

01:05 Conversa com Bial

01:45 Família é Tudo

02:30 Comédia Na Madruga I

03:15 Comédia Na Madruga II

Destaques da Programação de Segunda-feira, 03/06/2024

A TV Globo preparou uma programação variada para esta segunda-feira, 3 de junho de 2024, com uma combinação de notícias, entretenimento, esportes e novelas. Confira os principais destaques do dia:

Hora Um

**04:00**

O dia começa com o noticiário matinal “Hora Um”, trazendo as primeiras informações do Brasil e do mundo, além de atualizações do tempo e do trânsito.

Bom Dia Praça

**06:00**

Os noticiários locais das diversas regiões do país trazem as principais notícias e acontecimentos que impactam diretamente a vida dos telespectadores.

Bom Dia Brasil

**08:30**

Com uma visão ampla dos acontecimentos, o “Bom Dia Brasil” apresenta um resumo das notícias mais importantes da manhã, com reportagens, análises e entrevistas.

Encontro Com Patrícia Poeta

**09:30**

Patrícia Poeta recebe convidados especiais para discutir temas atuais, com pautas diversificadas e interatividade com o público.

Mais Você

**10:35**

Ana Maria Braga e Louro Mané apresentam receitas, dicas de bem-estar, entrevistas e histórias inspiradoras no programa matinal que já é tradição nas manhãs brasileiras.

Praça TV – 1ª Edição

**11:45**

O telejornal local volta com as principais notícias da região, além de informações sobre o tempo, trânsito e serviços.

Globo Esporte

**13:00**

As principais notícias do mundo dos esportes, com destaques para o futebol, entrevistas, reportagens especiais e análises de partidas.

Jornal Hoje

**13:25**

O noticiário da tarde traz um resumo das notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com matérias especiais e reportagens investigativas.

Cheias de Charme

**14:45**

A novela reexibida na faixa da tarde continua a divertir e emocionar os telespectadores com a história das Empreguetes.

Sessão da Tarde – Táxi

**15:25**

**Título Original:** Taxi

**País de Origem:** EUA

**Ano de Produção:** 2004

**Diretor:** Tim Story

**Elenco:** Queen Latifah, Jimmy Fallon, Gisele Bündchen

**Classe:** Comédia, Ação

Nesta comédia cheia de ação, uma taxista talentosa e um atrapalhado policial se unem para capturar uma gangue de assaltantes de banco liderada por belíssimas modelos.

Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

**17:05**

A novela “Alma Gêmea” retorna à tela da Globo, trazendo a emocionante história de amor e reencarnação que conquistou o público.

No Rancho Fundo

**18:25**

O programa traz música e entretenimento direto do campo, com artistas sertanejos e histórias do universo rural.

Praça TV – 2ª Edição

**19:10**

Mais uma edição do noticiário local com as principais notícias da noite, informações de serviços e previsão do tempo.

Família é Tudo

**19:40**

Um programa que explora a importância dos laços familiares, com histórias emocionantes e entrevistas com especialistas.

Jornal Nacional

**20:30**

O principal telejornal do Brasil apresenta as notícias mais relevantes do dia, com reportagens exclusivas, análises e correspondentes ao vivo de várias partes do mundo.

Renascer

**21:20**

A novela das nove continua a trazer drama, emoção e reviravoltas na vida dos personagens centrais, garantindo audiência e discussão entre os fãs.

#### Tela Quente – Alerta Vermelho

**22:25**

**Título Original:** Red Notice

**País de Origem:** EUA

**Ano de Produção:** 2021

**Diretor:** Rawson Marshall Thurber

**Elenco:** Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot

**Classe:** Ação, Comédia

Um agente do FBI e dois criminosos astutos formam uma aliança improvável para capturar o ladrão de arte mais procurado do mundo. Uma comédia de ação cheia de reviravoltas e cenas eletrizantes.

Jornal da Globo

**00:15**

O noticiário da madrugada traz uma análise dos principais acontecimentos do dia, além de entrevistas e reportagens aprofundadas.

Conversa com Bial

**01:05**

Pedro Bial recebe convidados especiais para conversas íntimas e reflexivas, abordando temas relevantes da sociedade e cultura.

Família é Tudo

**01:45**

Reprise do programa que explora a importância da família, com histórias emocionantes e inspiradoras.

Comédia Na Madruga I

**02:30**

Um bloco de comédia para os notívagos, com episódios de séries cômicas e esquetes divertidas.

Comédia Na Madruga II

**03:15**

Mais risadas com outra leva de programas de humor, garantindo diversão para quem gosta de dormir tarde.

Prepare-se para um dia cheio de entretenimento e informação na tela da TV Globo!