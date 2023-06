Fátima Bernardes e Globo enfrentam crise e com triste notícia não têm motivos para sorrir

A trajetória de Fátima Bernardes na Globo tem sido marcada por mudanças e novos desafios. Após deixar o programa Encontro no ano passado, a jornalista migrou para o The Voice, onde comandou o The Voice Brasil e, atualmente, está à frente do The Voice Kids. No entanto, nem tudo são flores para a apresentadora e a emissora, pois enfrentam alguns obstáculos que vêm afetando sua audiência e a atração de anunciantes.

A presença de Fátima Bernardes como apresentadora do The Voice Kids poderia ter sido um atrativo para os anunciantes, mas não foi o que ocorreu. O formato desgastado do talent show contribuiu para que os anunciantes não se interessassem pela atração, resultando em uma dificuldade em encontrar patrocinadores para o programa.

Embora a Globo seja conhecida por sua força de audiência e seus programas geralmente liderem os índices, o The Voice Kids não tem alcançado bons resultados. No último domingo (28), o programa registrou uma média de apenas 11,8 pontos. Em contrapartida, o filme exibido antes alcançou 12,2 pontos de média, enquanto o jogo que veio depois atingiu impressionantes 28 pontos de pico. Essa queda de audiência pode ser considerada preocupante, e a concorrência, como o programa Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, tem se beneficiado disso, registrando picos de nove pontos no confronto com Fátima Bernardes.

A falta de interesse dos anunciantes também é uma questão relevante para a continuidade dos programas de TV. Os programas dependem do apoio financeiro dos anunciantes, e cada marca que se associa a um programa contribui financeiramente para sua exibição. A expectativa era de uma grande procura devido à presença de Fátima Bernardes, porém, a realidade foi diferente. A falta de interesse dos anunciantes pode levantar questionamentos sobre o futuro dos programas The Voice.

Diante desses desafios, Fátima Bernardes e a Globo precisam encontrar soluções para reverter a queda de audiência e atrair novamente os anunciantes. A renovação do formato do programa e estratégias de marketing podem ser necessárias para manter o interesse do público e despertar o interesse dos anunciantes. Resta acompanhar os próximos passos da emissora e de Fátima Bernardes para saber como enfrentarão esses desafios e se conseguirão recuperar a audiência e o apoio dos anunciantes.

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, cresceu e agora tem 12 anos.

A menina é muito querida nas redes sociais e gosta de compartilhar momentos do seu dia a dia com os milhares de fãs e seguidores que acompanham sua rotina nas redes sociais.

Ela publicou uma foto que encantou seus seguidores ao revelar uma curiosidade sobre sua aparência transformada. Rafaella fez questão de mostrar que a cor dos seus olhos se adapta de acordo com a intensidade da luz.

Para comprovar isso, ela comparou duas imagens para evidenciar a diferença. “Hoje meus olhos verdes resolveram aparecer! Nunca tinham ficado verdes antes! Verde e azul!”, escreveu ela na publicação que você pode conferir abaixo. Em uma das fotos, ela até escreveu: “Reparem a diferença! Amando!”.

Rafinha Justus recebe a vacina contra a Covid Recentemente, a menina apareceu no Instagram de sua famosa mãe, que possui mais de 8 milhões de seguidores. A publicação da apresentadora da RecordTV foi para compartilhar uma notícia muito especial e reconfortante.

Chegou a vez da menina tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus, e esse momento, repleto de alívio e esperança, foi compartilhado com muito carinho pela mamãe. “Enfim, chegou o seu dia, filha. Que emoção! Rafa vacinada. Vacina, sim. Viva o SUS. Viva a ciência”, escreveu na legenda da foto, onde Rafinha aparece segurando o comprovante de vacinação.

SIGA-NOS

Simone Mendes filhos. Separação e marido

renomada cantora sertaneja, encontra-se imersa em uma agenda profissional agitada desde o início de sua carreira solo, após a separação de sua dupla com a irmã, Simaria. Essa dedicação inabalável tem resultado em alguns momentos significativos que ela acaba perdendo com sua família. No entanto, ela reconhece que esses sacrifícios são necessários para construir seu futuro.

No último sábado (17), Simone compartilhou com seus seguidores sua emoção e arrependimento por não ter comparecido à festa junina de seus filhos. Ela recebeu fotos do evento enviadas por seu marido, o empresário Kaká Diniz. Nas imagens, Kaká segurava carinhosamente sua filha caçula, Zaya, enquanto Henry, o filho mais velho, usava um chapéu de caubói ao seu lado.

Comovida, Simone Mendes prestou uma sincera homenagem aos seus filhos e explicou o motivo de sua ausência no evento. Ela expressou a saudade que sente ao estar fisicamente distante deles, enquanto estava cumprindo seus compromissos profissionais.

“Enquanto estou aqui trabalhando, recebo essa foto linda dos amores da minha vida! Saudades”, escreveu ela.

Muitos internautas manifestaram compreensão em relação ao desabafo de Simone Mendes. Uma fã elogiou Kaká Diniz, destacando que, por ser um pai amoroso e presente, a cantora poderia prosseguir com seu trabalho sem se preocupar tanto com os momentos em que não consegue estar presente. No entanto, alguns seguidores também lembraram à artista da importância de aproveitar cada momento com os filhos, pois esses momentos são irrepetíveis.

PEQUENO THIAGO ESTÁ MORTO

O desaparecimento do pequeno Thiago Vinicius, de apenas 2 anos, no Parque Daisaku Ikeda, no Paraná, teve um triste desfecho nesta sexta-feira (16). Após uma semana de intensas buscas, o corpo da criança foi encontrado no rio Tibagi, em Londrina, como constatado durante a investigação conduzida pelo programa Balanço Geral.

Desde o sábado passado, dia 10 de junho, a família vivia a angústia da ausência de Thiago. Naquela tarde, o menino estava acompanhado de sua mãe e do namorado dela quando desapareceu. O parque Daisaku Ikeda, onde o passeio ocorreu, encontra-se atualmente desativado.

Segundo o relato de Letícia e David, eles colocaram Thiago no carro após o passeio, mas só durante o trajeto de volta para casa perceberam que a criança não estava presente. Na quinta-feira (15), uma tentativa de esclarecimento foi realizada por meio de um teste de luminol no veículo da família, mas não foram encontradas manchas de sangue.

No momento, os investigadores não consideram o casal como suspeito. O corpo de Thiago foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.

A responsabilidade de investigar o desaparecimento de Thiago está nas mãos do Serviço de Investigação de Pessoas Desaparecidas (Sicride) e da Delegacia de Homicídios de Londrina. Durante o final de semana, a mãe da criança e seu namorado foram interrogados pelas autoridades.

Segundo o depoimento prestado à polícia pela mãe do menino, eles passaram a tarde no parque e, ao se prepararem para sair, colocaram Thiago no carro. Contudo, ao percorrerem cerca de dois quilômetros até sua residência, perceberam a ausência da criança no veículo.

Jojo Todynho se rebela e desabafa sobre filha do atual namorado: ‘não quero na minha casa’

A cantora Jojo Todynho encontrou-se envolvida em uma polêmica recente relacionada à ex-mulher de seu namorado, Renato Santiago. Após assumirem seu romance, Jojo se envolveu em conflitos com a ex-mulher de Renato, com quem ele tem uma filha.

Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Jojo Todynho compartilhou seus sentimentos em relação à filha de Renato Santiago, declarando que não deseja tê-la em sua casa e explicou os motivos por trás dessa decisão. É importante mencionar que Jojo vem de um casamento breve com o tenente do Exército, Lucas Souza.

Jojo expressou que a filha de Renato Santiago poderia ter muito mais em sua vida e que ela é capaz de fazer o bem até mesmo por pessoas que não conhece, imaginem por aquelas que conhece. No entanto, ela afirmou: “Mas, me desculpem, eu não quero tê-la em minha casa”.

Jojo Todynho ainda sugeriu que Renato deveria levar a menina para a casa da avó e, se necessário, passar o fim de semana com ela lá. Ela explicou que, se estivesse convivendo com a criança, faria de tudo por ela. No entanto, Jojo expressou preocupação com o comportamento da mãe da criança, temendo que, conforme ela cresça, possa fornecer informações sobre sua casa.

Além dessa polêmica, Jojo Todynho está vivendo uma vida agitada, equilibrando seu namoro, carreira, rotina de exercícios e estudos. A cantora está cursando Direito em uma universidade do Rio de Janeiro. No ano anterior, ela terminou um casamento de apenas dez meses com Lucas Souza, após um relacionamento de cinco meses de namoro. O casamento terminou envolto em controvérsias, levando Jojo a buscar uma medida protetiva contra Lucas junto à polícia.

Vera Viel revela a verdadeira natureza de Rodrigo Faro e expõe segredos desconhecidos

Há mais de 20 anos, Vera Viel é casada com Rodrigo Faro, e ao longo dessas duas décadas, o casal enfrentou diversas experiências juntos. Alguns desses momentos foram compartilhados por eles durante sua participação no programa “O Pod É Nosso”, apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega e Renata Domingues Nóbrega.

“O Pod É Nosso” é conhecido por receber celebridades, proporcionando longas conversas com Carlos Alberto e Renata sobre uma variedade de assuntos. Rodrigo Faro e Vera Viel discutiram suas carreiras, suas famílias e momentos íntimos que não são acessíveis a todos.

Vera Viel expõe um defeito de Rodrigo Faro

Rodrigo Faro e Vera Viel estão juntos há mais de duas décadas, têm duas filhas e compartilharam diversas questões no podcast de Carlos Alberto e Renata. Vera, inclusive, revelou um aspecto desagradável – literalmente – sobre seu marido.

“Outro defeito é que ele solta gases em qualquer lugar, a todo momento. Isso me irrita muito”, disparou Vera, referindo-se à dificuldade de lidar com a flatulência do marido. Rodrigo Faro costuma justificar seus gases alegando ter consumido glúten.

Rodrigo Faro compartilha histórias no podcast de Carlos Alberto de Nóbrega

A participação de Rodrigo Faro e Vera Viel no “O Pod É Nosso” teve mais de uma hora de duração, durante a qual eles abordaram diversos temas. Faro contou, por exemplo, sobre o dia em que deixou sua carteira cair na privada de um restaurante nos Estados Unidos. Também houve trocas de declarações de amor entre o casal. Nos comentários do vídeo, internautas questionaram sobre o futuro de Faro na Record TV, mas o apresentador não abordou o assunto durante a conversa.

Eliana e Rodrigo Faro tiveram motivos para se preocupar com a notícia que foi confirmada.

Os programas apresentados por eles registraram uma audiência terrível neste domingo (14).

Eliana e Rodrigo Faro comandam programas no SBT e na Record TV, respectivamente. Ambos são concorrentes nas tardes de domingo. Neste domingo (14), que foi Dia das Mães, houve mais um confronto entre os dois e é seguro dizer que nenhum deles se saiu melhor.

Os números do Kantar Ibope mostram que Eliana obteve uma média de 4,7 pontos com seu programa. Apesar de ter ficado à frente de Rodrigo Faro, Eliana perdeu um quarto do público em comparação com o que havia registrado na semana anterior.

O programa A Hora do Faro, exibido das 16h às 18h na Record TV, registrou apenas 2,9 pontos de média na região da Grande São Paulo. Esse foi o pior desempenho da atração em toda a sua história. Os números mostram a fuga de telespectadores, provavelmente para a Globo.

No mesmo horário, a emissora registrou uma média de 22,4 pontos com a transmissão do clássico Corinthians x São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, que terminou empatado em 1 a 1 e foi marcado por polêmicas de arbitragem. Os torcedores do São Paulo reclamaram bastante.

Eliana e Faro tiveram um domingo ruim. Com parte da audiência migrando para o futebol, Rodrigo Faro e Eliana perderam audiência. Apesar do jogo, o programa de Faro na Record TV vem enfrentando uma queda na audiência há algum tempo. A atração está longe de atingir os índices de cinco anos atrás. O Canta Comigo, talent show exibido logo após a Hora do Faro e apresentado por Rodrigo Faro, registrou cinco pontos de média e disputou a vice-liderança com a programação do SBT.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais