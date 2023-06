São João Multicultural

Lageiro Seco é bicampeã no Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa

10/06/2023 | 10:00 | 492

A junina Lageiro Seco, do bairro do Roger, foi a grande campeã do Grupo A no XXVII Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa e agora segue para a etapa estadual junto com a Sanfona Branca (2º), Ubando (3º), Lampião (4º) e Fogueirinha (5º). Neste sábado (10) e domingo (11), a partir das 19h, as representantes do Grupo B mostram força e determinação para subir ao Grupo A.

A junina Zé Monteiro ficou na sexta colocação, seguida pela Flor de Mandacaru, na sétima. As três últimas colocadas – Pindura Saia, Paraíba e Sacode Poeira, caem para o Grupo B.

“O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa é uma experiência única, de muito sucesso. Tanto eu como o prefeito Cícero Lucena acreditamos que as quadrilhas juninas estão se reinventando, se renovando e nós estamos criando uma política de cultura para planejar o seu futuro”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele afirmou que desde o primeiro momento em que foi criada a arena no estádio Almeidão, já se imaginava a potencialidade das quadrilhas juninas. “Nessas duas noites, tivemos a comprovação disso. Cada quadrilha se esforçou, se dedicou, deu o seu melhor. Os quadrilheiros e quadrilheiras se superaram em muitos aspectos. O resultado foi uma disputa acirradíssima. Realmente, as três melhores foram premiadas. Agora é se preparar para o Festival Estadual”, acrescentou.

As juninas que compõem a ‘elite’ encerraram, na noite desta sexta-feira (9), a participação no Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa, dentro do São João Multicultural. Assim como nas primeiras apresentações, os grupos mostraram a capacidade inventiva de repaginar uma cultura popular tradicional sem perder a originalidade. E foi lindo de ver.

O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa é realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa.

Quadrilhas – As apresentações desta sexta-feira (9) começaram com a junina Lampião, do bairro de Mangabeira, que levou para o tablado elementos do circo e muita empolgação.

A noite seguiu com a entrada da junina Ubando, do Valentina Figueiredo, com o tema ‘Start – O Jogo Começou’, misturando a realidade do Nordeste com um jogo de videogame; Zé Monteiro, que é do bairro do Cristo Redentor e se apresentou pertinho de casa, levou o tema ‘Fiúza – A Esperança que Nunca Acaba’.

A junina Flor do Mandacaru, do bairro de Mandacaru, levou muita energia para o tablado com o tema ‘Todo Dia é Dia de Nordestino’. Já a junina Sanfona Branca, quadrilha tradicional do bairro de Mangabeira, apresentou o tema ‘Resistência’, lembrando nomes como Marielle, Margarida Maria Alves, Chico Mendes e Dorothy Stang.

Para encerrar a noite no clima junino, o show ficou sob a batuta da cantora Valquíria Santana.

Público – Comprovando o sucesso do evento, o público, mais uma vez, ocupou toda a arquibancada e a área no entorno do pavilhão. Pessoas de todas as idades, famílias inteiras se divertiram com a beleza das apresentações e a animação dos quadrilheiros e quadrilheiras que está sendo um show à parte.

“Foi muito bom. Este é o segundo ano que eu venho e está tudo muito bonito e organizado. Todas as quadrilhas estão muito bonitas”, declarou o ‘forrozeiro de plantão’ Luiz Alexandrino.

John David é cadeirante e achou muito importante a área de acessibilidade. Por isso, elogiou bastante o evento. “Estou achando muito bom mesmo. A organização está de parabéns”, comentou.

A estudante Bárbara Brito disse que o evento está aprovado. Morando na cidade há pouco mais de um ano, esta é a primeira vez que foi ao Festival de Quadrilhas. Ela elogiou outros eventos realizados em João Pessoa e, comparando aos de outras cidades, disse que preferiu o Festival.

“Eu gostei mais desse, primeiro porque tem lugar para sentar e a organização é ótima. Também achei interessante porque tem os dois, a parte das quadrilhas e dos shows. As quadrilhas são um show à parte, todas são incríveis, com nível profissional. Confesso que não esperava. O nível artístico é incrível”, enfatizou.

Premiação – As melhores juninas dos grupos A e B recebem premiação em dinheiro. De acordo com a Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa, para o grupo A, os valores são de R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente.

O primeiro lugar das juninas do grupo B recebe R$ 5 mil; para a junina que ficar na segunda colocação, a premiação é de R$ 3 mil; a terceira colocada recebe um prêmio de R$ 2 mil.

Este é o segundo ano em que o Festival de Quadrilhas Juninas acontece no local. Desta vez, a estrutura, que vai receber também o Festival Estadual de Quadrilhas Juninas de 7 a 16 de junho, ganhou mais espaço e tem capacidade para um público de 15 mil pessoas numa área de quase 10 mil metros quadrados, com área de acessibilidade e praça de alimentação.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb), Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Cultura da Paraíba.

Programação – Neste sábado (10), se apresentam as juninas Tradição Matuta, Sucupira, Aconchego, Dona Maria, Pó de Serra e Botijinha. Para fechar a noite, show com o cantor Raifi Sousa.

A última noite do Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa terá apresentações das juninas Mangue Seco, Tico Mia, Babado de Xita, Revelação, Só Risos e Fulô do Cerrado.

Camarim da Saúde – Mais de 300 pessoas já foram atendidas no ‘Camarim da Saúde’, serviço disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) durante o Festival de Quadrilhas Juninas.

Foram realizados 174 testes para HIV, Sífilis e Hepatite B, e vacinadas 127 pessoas contra a Influenza, além de outros tipos de serviços de prevenção e promoção à saúde realizados pelas equipes de Atenção à Saúde, do Centro de Testagem e Aconselhamento em ISTs (CTA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP).

“Disponibilizar esse tipo de serviço é importante. Através desses serviços prestamos uma maior assistência à população que prestigia o evento, com um atendimento rápido e eficaz”, ressalta a diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa, Alline Grisi.